Pedro Severino, do Bragantino, é transferido da UTI para o quarto

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, foi transferido da UTI para o quarto para a continuidade do tratamento. A situação do jovem atacante de 19 anos foi atualizada pelo Hospital da Unimed de Ribeirão Preto (SP), no início da noite desta segunda-feira.

De acordo com o boletim médico, Pedro "segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea". O hospital também destaca que o quadro neurológico do atleta ainda precisa de cuidados e internação hospitalar.

O que aconteceu?

Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da base do Red Bull Bragantino, sofreram um grave acidente de carro em Americana, interior de São Paulo, na madrugada do dia 4. A fatalidade se deu na Rodovia Anhanguera e ambos eram passageiros de um carro que colidiu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os dois atletas estavam retornando do período de folga para se reapresentarem ao clube paulista. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Já Pedro Castro estava no banco de trás e fraturou a vértebra cervical, mas está fora de risco.

Confira o último boletim médico divulgado pelo hospital na íntegra:

A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares.