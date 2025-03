Corinthians: Pedro Raul revela que não tinha 'boa relação' com Ramón Díaz

Emprestado pelo Corinthians ao Ceará, Pedro Raul passa por grande fase e se tornou destaque no futebol nacional. O centroavante foi importantíssimo para a conquista do Campeonato Cearense e já soma cinco gols marcados em seis partidas pelo Vôzão.

Durante a passagem pelo Timão, contudo, o atacante não teve o mesmo sucesso - foram quatro tentos anotados em 38 jogos. Com a chegada do técnico Ramón Díaz, Pedro Raul perdeu espaço e pouco jogou na atual temporada. O jogador, então, revelou que não tinha uma "boa relação" com o argentino.

No Corinthians, eu tinha uma relação boa com o Emiliano (Diáz, auxiliar técnico) sim. Tínhamos trabalhado juntos no Botafogo em 2020, eles ficaram pouco tempo. Quem ficou lá foi mais o Emiliano, porque o Ramón teve um problema de saúde. Depois, no Vasco, eles chegam quando eu estou sendo vendido para o Toluca-MEX, e o Emiliano até não queria que eu saísse, mas acabou que o negócio já estava encaminhado. Eu tinha uma relação muito boa com o Emiliano. Com o Ramón, eu não tinha uma relação muito boa. Não é que não era boa, mas ele não tinha muito contato. O contato era mais com o Emiliano mesmo. Eu conversava bastante com o Emiliano. Ele me conhece, sabe do profissional que eu sou, sabe que eu sempre quero melhorar. Sempre me coloquei à disposição para estar trabalhando e melhorando para ter mais oportunidades. Pedro Raul, à ESPN.

Pedro Raul também falou sobre a forte concorrência no ataque do Corinthians. O atacante disputava posição com Yuri Alberto, artilheiro do Brasil no ano passado com 31 gols, e com Memphis Depay, um dos destaques do Alvinegro na reta final da temporada passada.

"Mas eu acredito que era muito mais uma questão de estilo de jogo da equipe, que encaixou. O Corinthians teve os dois melhores atacantes do país no ano passado, era difícil jogar. O Yuri (Alberto) fazendo gols todo jogo, artilheiro do país. Memphis, um atacante internacional. Então era difícil essa sequência. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá (Ceará), fui falar com o Emiliano e ele me desejou muito sucesso, muitos gols, porque é um cara que gosta de mim, e eu gosto muito dele também. É legal ter essa reciprocidade entre treinador e atleta", comentou.

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para encarar o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. E apesar de não fazer mais parte do elenco, Pedro Raul afirmou que estará na torcida pelo Timão.

"Torcendo, torcendo daqui para ser campeão, para eu ser bicampeão no mesmo ano, se Deus quiser (risos). A galera mandou muito bem no jogo de ida e agora eles vão confirmar o título em Itaquera. Vai estar lotado. E jogar lá é difícil. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Feliz pelos meus amigos e por todo mundo que está lá. Mas foi uma saída boa. Claro, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo ali dentro. Até me emocionei um pouco dando tchau para eles. Foi difícil sair naquele momento porque eu gostava muito de estar ali", disse o centroavante.

"É um excelente grupo, um grupo muito trabalhador. Apesar de ter excelentes jogadores, é um grupo humilde, que se cobra, se dedica. Ninguém é mais que ninguém. Eu aqui, eles me mandam mensagem, praticamente todo jogo eu recebo mensagem deles. Agora a gente foi campeão, e todos eles falaram comigo. É muito legal esse carinho que eles têm comigo e é recíproco. Estou na torcida para que dê tudo certo na quinta-feira e eles saiam campeões", concluiu.

Pedro Raul tem contrato de empréstimo com o Ceará até o fim desta temporada. Já com o Corinthians, possui vínculo até o fim de 2028.