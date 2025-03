Palmeiras divulga informações da venda de ingressos para a estreia no Brasileiro contra o Botafogo

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira as informações dos ingressos para a estreia no Brasileirão de 2025 contra o Botafogo. O jogo acontece no domingo (30), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília).

A pré-venda exclusiva para os sócios-torcedores Avanti começa nesta quarta-feira (26), às 12h. A compra será liberada conforme a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O público geral poderá adquirir os ingressos a partir de sexta-feira (28), às 10h, exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. Os bilhetes variam entre R$ 150 e R$ 280 (valores cheios).

O jogo coloca frente a frente os dois últimos campeões do Brasileirão: o Botafogo, em 2024, e o Palmeiras, em 2023. Curiosamente, na última temporada, as duas equipes permaneceram nas duas primeiras colocações, com o Glorioso sagrando-se campeão com 79 pontos contra 73 do Alviverde.

Antes da estreia no Brasileirão, porém, o Palmeiras tem pela frente uma dura missão: a final do Campeonato Paulista. O Verdão, nesta quinta-feira, mede forças contra o Corinthians, às 21h35, na Neo Química Arena. Ao perder no Allianz por 1 a 0, o time de Abel Ferreira precisa de uma vitória para, ao menos, forçar a decisão às penalidades máximas.

O de hoje tá pago! ? Os detalhes da sequência na preparação pra final do @Paulistao já estão disponíveis na TV Palmeiras Sportingbet! ? https://t.co/jj8RDOgIPl pic.twitter.com/buSVsbu2I3 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 25, 2025

Gol Norte: R$ 150



Superior Norte: R$ 170



Superior Sul: R$ 170



Superior Leste: R$ 180



Superior Oeste: R$ 180



Gol Sul: R$ 200



Central Leste: R$ 250



Central Oeste: R$ 250



*todos os valores são cheios