Palmeiras deve ter um reforço e duas baixas em Dérbi decisivo no Paulistão

Gustavo Gómez e Paulinho seguem sem trabalhar com o restante do elenco do Palmeiras e devem ser baixas para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, na quinta-feira (27). Por outro lado, Maurício está cada vez mais próximo do retorno.

O que aconteceu

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol, mas Gómez (lesão no joelho direito) e Paulinho (cirurgia na perna direita) ainda estão cumprindo cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

A expectativa é que eles sejam ao menos relacionados para a estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Botafogo, no domingo (30).

Maurício, artilheiro do time na temporada, avançou na recuperação. O meia está em transição física e realizou as duas primeiras movimentações com o elenco, depois fez um complemento em separado com os preparadores físicos.

O técnico Abel Ferreira comandou um primeiro trabalho de passes e, na sequência, houve um de cruzamentos e finalizações. Por fim, foi realizada uma atividade técnica e tática com objetivos específicos e pausas para orientações da comissão técnica.

O Palmeiras ainda aguarda os retornos de Facundo Torres, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Estêvão e Weverton. Todos convocados para esta data Fifa.

O segundo jogo da final do Paulistão acontece na quinta-feira (27), na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).