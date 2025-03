Palmeiras fica à mercê de Bielsa na altitude e vive incógnita sobre trio

Do UOL, em São Paulo

Faltando pouco para a final do Paulistão, o Palmeiras ficou à mercê do técnico Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai, por causa de três jogadores titulares.

De olho no Uruguai

Marcelo Bielsa convocou três atletas do Palmeiras para esta Data Fifa: o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres. Todos eles foram titulares no jogo de ida da final do Paulistão.

O Uruguai joga na altitude nesta terça. A Celeste encara a Bolívia em El Alto, cidade que fica a 4.150m acima do nível do mar, às 17h (de Brasília). A partida deve terminar por volta de 19h, cerca de dois dias antes da decisão contra o Corinthians — o duelo será realizado às 21h35 de quinta-feira.

Bielsa faz mistério quanto à utilização dos palmeirenses. O treinador chamou 38 jogadores para esta Data Fifa e deixou o trio do Palmeiras de fora até dos relacionados na derrota para a Argentina, na última semana. Isso não significa que o mesmo vai se repetir contra a Bolívia.

Um "corte" seria o melhor dos cenários para o Palmeiras. O trio retornaria ao Brasil sem ter desgaste físico por causa do jogo, tendo de lidar somente com o cansaço da viagem de volta.

O caso tem diferença em relação ao dos outros convocados. Richard Ríos (Colômbia), Weverton e Estêvão (Brasil) são nomes prováveis, pelo menos, no banco de reservas nos jogos das suas seleções contra Paraguai e Argentina, respectivamente.

Voltas esperadas

O elenco do Palmeiras se prepara para a final sem nomes importantes. Todos os seis convocados para a Data Fifa foram titulares no jogo de ida contra o Corinthians e devem iniciar o duelo de volta se estiverem disponíveis e em condições.

O restante do time segue em preparação intensa para o Dérbi decisivo. O elenco fará o penúltimo treino para o jogo de volta da final nesta terça-feira. A tendência é que os jogadores convocados pelas suas seleções cheguem ao Brasil na quarta.

O Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença ou mais para conquistar o tetra do Paulistão. Um triunfo por um tento de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado favorece o Corinthians.