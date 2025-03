Nova Zelândia aproveita regulamento, vai à Copa e busca fim da 'virgindade'

A Nova Zelândia confirmou o favoritismo e conquistou a vaga direta da Oceania na Copa do Mundo de 2026, na última segunda-feira. Os All Whites aproveitaram o aumento no número de países no torneio.

Nova regra, sonho de volta

A Oceania não tinha direito a uma vaga direta até a última Copa do Mundo. Com o torneio com 32 seleções, os países do continente brigavam por uma vaga na repescagem.

A Copa do Mundo com 48 seleções mudou tudo. A Oceania passou a ter direito a uma vaga direta e outra na repescagem. Melhor para a Nova Zelândia, que garantiu a classificação em apenas cinco jogos: entrou direto na segunda fase, venceu Taiti (3 a 0), Vanuatu (8 a 1) e Samoa (8 a 0). No mata-mata, bateu Fiji (7 a 0) e superou a Nova Caledônia (3 a 0) no duelo decisivo.

A classificação quebrará um jejum de 16 anos longe dos Mundiais. A última participação da Nova Zelândia em uma Copa foi em 2010. Naquela ocasião, a seleção foi eliminada ainda na fase de grupos.

De lá para cá, a classificação bateu três vezes na trave. A Nova Zelândia fez a melhor campanha nas Eliminatórias da Oceania, mas caiu para México (2014), Peru (2018) e Costa Rica (2022) na repescagem.

A Nova Zelândia se tornou a quinta seleção classificada para a Copa de 2026. Estados Unidos, México e Canadá se classificaram por serem países-sede, e o Japão já se garantiu nas Eliminatórias Asiáticas.

Hegemonia no continente, 'virgindade' na Copa

A Nova Zelândia sobra no futebol da Oceania. Desde que a Austrália desfiliou-se da confederação local para jogar pela Ásia, em 2006, os neozelandeses dominaram o continente, sempre fazendo a melhor campanha nas Eliminatórias locais.

O domínio no continente não significa sucesso a nível global. A Nova Zelândia ainda é 'virgem' na Copa do Mundo. A seleção não venceu nenhuma partida dos dois Mundiais que participou (1982 e 2010).

A campanha em 1982 teve o Brasil pelo caminho. Os neozelandeses levaram 4 a 0 da seleção brasileira e ainda perderam para Escócia (5 a 2) e União Soviética (3 a 0).

O desempenho em 2010 foi melhor. A Nova Zelândia também se despediu na fase de grupos, mas com três empates: Itália (1 a 1), Eslováquia (1 a 1) e Paraguai (0 a 0).