Ministério Público espanhol arquiva processo de insultos racistas a Vini Jr em jogo com o Barça

O Ministério Público arquivou um processo aberto contra torcedores do Barcelona que cometeram atos de cunho racista contra o atacante brasileiro Vini Jr durante o clássico entre o clube catalão e o Real Madrid, em partida realizada em outubro de 2023, no estádio Olímpico de Montjuic.

No episódio, a justiça espanhola descartou qualquer possibilidade de que o comportamento dos torcedores tiveram a intençã de humilhar ou proferir ódio contra o atleta revelado pelo Flamengo.

De acordo com a Promotoria de Crimes e Ódio, responsável pela condução do processo, o material apresentado não fornece condições de esclarecer exatamente as expressões usadas pelos torcedores investigados.

As imagens do estádio foram solicitadas pela polícia da Catalunha para auxiliar na identificação dos autores dos cânticos racistas. Além das imagens, outras peças do processo foram declarações de testemunhas e do próprio Vinícius, que depôs sobre o episódio no dia 23 de janeiro deste ano.

O Ministério Público optou por não dar andamento ao processo. No entanto, o caso foi encaminhado ao Gabinete para a Igualdade de Tratamento e Não Discriminação caso seja necessária a abertura de processo disciplinar contra os investigados.