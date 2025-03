Mayke revela ansiedade por "segundo tempo" de final do Paulista e pede Palmeiras com "cabeça tranquila"

Daqui a três dias, o Palmeiras entra em campo para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O lateral direito Mayke revelou a ansiedade de esperar pelo "segundo tempo" da decisão de 180 minutos do Estadual e pediu cabeça tranquila para o elenco palmeirense.

"Logo depois do jogo em casa, eu já queria que tivesse o jogo de volta logo. Depois que passa um tempo, sabemos que é importante ter esse descanso e procurar concentrar. Foi uma semana de muito trabalho para chegarmos lá e fazermos um bom jogo. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, é um clássico, mais uma final. Vamos lá para dar o nosso melhor, impor o nosso ritmo, mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo", disse.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira saiu derrotado por 1 a 0, no jogo de ida, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. O duelo foi realizado no dia 16 de março e, logo depois, teve a pausa nos compromissos oficiais durante a data Fifa.

Neste período, o Verdão tem treinado sem Estêvão (Brasil), Weverton (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Emiliano Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai) e Piquerez (Uruguai), que foram convocados às respectivas seleções para duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mayke pediu tranquilidade ao time, que precisará da virada para ficar com o título. O Verdão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato inédito ou por um para levar a decisão para os pênaltis. Essa não será a primeira vez que o Alviverde precisa reverter o prejuízo. O lateral relembrou que as conquistas dos últimos estaduais foram todas de virada.

"Nessas finais que disputamos, na maioria delas saímos atrás, mas tínhamos o segundo jogo em casa. Esse ano está diferente, o jogo vai ser fora. Não conseguimos o melhor resultado em casa, mas sabemos que é uma decisão de 180 minutos. O primeiro tempo da final já passou, agora tem o segundo tempo. Temos de ir com a cabeça tranquila, fazer o que o professor trabalhou essa semana, colocar ritmo dentro de campo. Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos com tudo porque é uma final muito importante. Mais um campeonato que pode ficar marcado na nossa história e vamos com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande", declarou.

Mayke é, atualmente, o atleta mais longevo do elenco. No Palmeiras desde 2017), soma partidas, oito gols e 25 assistências pelo clube. Além disso, é um dos maiores campeões com a camisa palmeirense, com 12 títulos, e quer ampliar essa galeria.

Ele soma quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).