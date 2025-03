Marquinhos divide culpa entre o grupo e Dorival após derrota do Brasil para Argentina

O Brasil foi dominado pela Argentina no Monumental de Núñez e perdeu de 4 a 1, nesta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Após o clássico, o capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, dividiu a culpa entre o grupo e o técnico Dorival Júnior e lamentou a derrota, mas disse que o time deve "manter a tranquilidade".

"É até difícil falar. É uma derrota que dói muito, principalmente em um clássico como esse, na casa deles. A gente começou o jogo muito mal, muito abaixo do que pudemos fazer. Eles estão confiantes, souberam jogar de uma maneira inteligente. A culpa não é só do professor, mas de todos. É uma divisão de culpa. Isso que a gente fez não pode acontecer outra vez, mas temos que ter a cabeça no lugar. Sabemos que o torcedor está triste e pedimos para que eles tenham tranquilidade. Vamos levantar a cabeça e trabalhar para tentar sair desse momento difícil", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

"O futebol não tem uma fórmula secreta. É difícil ficar falando do Dorival, a gente viu em campo que podemos fazer melhor. É dividir essa culpa, analisar as decisões que precisam ser tomadas e daqui para frente vamos ter que fazer muito melhor para sair dessa situação. Vamos ter que melhorar muito, temos que ter a humildade de entender que não estamos no nosso melhor. Com tranquilidade, creio que vamos conseguir tirar nossas cartas da manga e sair dessa situação juntos", acrescentou.

Com o resultado, a Seleção cai na tabela das Eliminatórias e vai para o quinto lugar, com 21 pontos. Além disso, vê a pressão sobre Dorival Júnior voltar a ganhar força.

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.