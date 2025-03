Marquinhos defende Dorival após derrota: 'Tem de dividir a culpa. Não estamos em alto nível'

O zagueiro Marquinhos, capitão da seleção brasileira, saiu em defesa do técnico Dorival Júnior, após a derrota diante da Argentina, nesta terça-feira, em Buenos Aires. O atleta admitiu que o time nacional não está em alto nível.

"Pós-jogo é até difícil falar, lamentar, uma derrota que dói muito num clássico com esse, na casa deles. Analisar bem, começamos o jogo muito mal, eles vêm numa rotação de confiança e trabalho muito grande, jogaram com inteligência, a gente não soube explorar o que tinha de fazer. Culpa não só do professor, mas dos jogadores também, é uma divisão de culpa", disse o jogador ainda no gramado.

Marquinhos pediu paciência à torcida. "Ter cabeça no lugar, torcedor está triste, a gente pede que eles tenham tranquilidade neste momento. A gente vai levantar a cabeça trabalhando, tentar sair desta situação difícil, eles (Argentina) estiveram nesta situação e saíram dessa. Com a força do nosso trabalho, vamos sair disso."

O zagueiro fez questão de exigir melhora no rendimento da equipe nas próximas rodadas das Eliminatórias. "Futebol não existe fórmula certa que você vai fazer escolher e dará certo. São escolhas. Difícil falar só do Dorival, nós todos podemos fazer melhor. Dividir a culpa e daqui para frente fazer mais, melhorar. Ter humildade, não estamos em alto nível, não estamos no nosso melhor. Cada um chamar sua responsabilidade para a gente sair desta situação juntos."