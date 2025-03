Manifestante faz "Siu" de CR7 em frente a policiais e é agredido na Turquia

Um manifestante resolveu imitar a tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo, o famoso "Siu", em frente a policiais durante um protesto na Turquia.

O que aconteceu

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a ação (veja mais abaixo). Ele sai correndo e salta em frente a uma barreira de policiais que está a sua frente.

O manifestante se dá mal. Ele leva um jato de spray de pimenta na cara e começa a apanhar com um cacetete. Não há informações do que aconteceu com ele.

A ação ocorreu durante um protesto generalizado na Turquia. Manifestantes foram às ruas após a prisão do prefeito Ekrem Imamoglu, rival do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mais de mil pessoas foram detidas na maior onda de manifestações no país em mais de uma década.

Os manifestantes alegam que a prisão é para eliminar Imamoglu da próxima corrida presidencial, marcada para 2028. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa, aceitar suborno, fraude em licitações e outros delitos financeiros na prefeitura.

"Siiiiu"

CR7 criou o "Siu" em 2013. Ele ainda jogava pelo Real Madrid e fez a comemoração em uma partida de pré-temporada contra o Chelsea nos Estados Unidos.

Foi quando jogamos nos Estados Unidos contra o Chelsea e não sei como me ocorreu. Apenas marquei e fiz: Siiiiiuuu. Foi natural, para ser sincero!