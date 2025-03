Juca: Corinthians pode pagar caro por tratar Paulista como Copa do Mundo

O Corinthians pode repetir o erro do São Paulo em 2021 se der valor exagerado para a final do Campeonato Paulista, disse Juca Kfouri, no Cartão Vermelho.

O colunista ressaltou que, após o título em 2021, o São Paulo fracassou na temporada. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo Fortaleza, e na mesma fase da Libertadores, pelo Palmeiras. No Brasileirão, o time tricolor terminou em 13º.

O corintiano está transformando o Paulistinha em Copa do Mundo, igual o São Paulo fez [em 2021] para sair da fila. E a gente viu o quão caro o São Paulo pagou por ter feito isso aquele ano. Depois, veio uma temporada que foi um fracasso.

Não é possível que o corintiano bicampeão mundial olhe para uma decisão estadual dando para ela essa importância de vida ou morte.

Juca Kfouri

