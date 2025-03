Jornal aponta desejo do Real Madrid em fechar com Alexander Arnold, do Liverpool

Com contrato até junho de 2025, o futuro de Trent Alexander-Arnold no Liverpool segue incerto. De olho nessa situação, o Real Madrid trabalha para fechar a contratação do lateral direito inglês sem custos no meio do ano.

Segundo o jornal norte-americano The Athletic, Alexander-Arnold é alvo do Real Madrid há dois anos e, desde o último mês de janeiro, vem fazendo de tudo para tentar acertar um acordo com o jogador para a próxima temporada.

Com menos de seis meses restantes de contrato com o Liverpool, o lateral direito está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o último mês de janeiro.

A situação de Alexander-Arnold é similar à do zagueiro Virgil Van Dijk e do atacante Mohamed Salah. Os três desempenharam papéis fundamentais no sucesso recente do Liverpool, mas todos têm contrato até junho de 2025 e ainda não acertaram sua renovação.

Ainda de acordo com o The Athletic, o clube inglês já ofereceu novos contratos a Van Dijk e Salah.

Revelado pelas categorias de base do Liverpool, Alexander-Arnold já disputou 337 jogos, marcou 22 gols e deu 85 assistências. Nesta temporada, foram 39 partidas, três bolas na rede e sete passes para gol.

O lateral direito conquistou uma Liga dos Campeões (2018/19), um Campeonato Inglês (2019/20), um Mundial de Clubes (2019), uma Copa da Inglaterra (2021/22), duas Copas da Liga (2021/22 e 2023/24), uma Supercopa da Europa (2019) e uma Supercopa da Inglaterra (2020).