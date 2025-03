Joia da base, Bidon vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Corinthians

O meio-campista Breno Bidon não vive um de seus melhores momentos no profissional do Corinthians. O jovem de 20 anos terminou a última temporada como titular da equipe, mas após a ida ao Campeonato Sul-Americana sub-20 e a ascensão de seus concorrentes, perdeu espaço no 11 inicial.

Joia da base do Corinthians, Bidon conquistou o técnico Ramón Díaz nos últimos meses da temporada passada e passou a ganhar oportunidades entre os titulares em setembro. Como de costume, o garoto recebia chances no 11 inicial em algumas partidas e, em outras, saía do banco de reservas.

Foi somente no final do ano que Bidon conseguiu consolidar-se como titular no time de Ramón Díaz. O volante saiu jogando nos últimos cinco jogos do Timão no Brasileirão, contra Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Destes, completou 90 minutos em apenas um.

Acontece que, neste início de temporada, o Corinthians liberou Breno Bidon para servir a Seleção Brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. O jogador foi titular nos nove jogos do Brasil e teve bom desempenho, sendo essencial para a conquista do título.

Com a participação no Sul-Americano sub-20, o jovem perdeu os primeiros 11 jogos do Timão na temporada, o que deu espaço para que a comissão técnica testasse 'novos' jogadores no meio-campo. As primeiras rodadas do Paulista, inclusive, foram bastante utilizadas para testes.

Dessa forma, outros atletas do elenco corintiano começaram a ganhar mais destaque. Raniele, por exemplo, foi um deles. O camisa 14 retomou a confiança e recuperou o bom futebol que já demonstrou pelo Corinthians. Outro foi Ryan, que embora não seja titular, tem sido opção constante no banco.

Bidon retornou do Campeonato Sul-Americano sub-20 inicialmente como reserva do Alvinegro. Por vir de uma sequência de nove jogos em que disputou 90 minutos em praticamente todos, o meio-campista só chegou a atuar por 19 minutos contra a UCV, da Venezuela, pela segunda fase da Libertadores.

Em seguida, o garoto já recebeu maior minutagem contra o Guarani, quando saiu do banco de reservas e acumulou 30 minutos em campo. Foi depois disso que Bidon voltou à titularidade, em função da lesão da Raniele.

O jovem foi titular no jogo de volta contra a UCV. Depois, ainda completou os 90 minutos contra Mirassol, nas quartas do Paulista, e no duelo da ida contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, na terceira fase da Libertadores. Contudo, o volante teve desempenho abaixo do esperado e foi bancado por Ramón mais uma vez.

Desde as más atuações recentes, Bidon não foi mais titular do Corinthians. A decisão de colocá-lo no banco também passa pelas estratégias de Ramón Díaz, que tem optado por uma trinca de meio-campo mais combativa, formada por Raniele, Martínez e Carrillo. O trio, inclusive, vive grande momento.

Nos últimos três jogos do Timão, o meio-campista de 20 anos foi tendo cada vez menos espaço. Contra o Santos, acumulou 19 minutos. Já contra o Barcelona-EQU, somou apenas pouco mais de seis minutos, enquanto no clássico diante do Palmeiras, na ida da decisão do Paulista, disputou somente os acréscimos.

Agora, Bidon busca voltar a impressionar Ramón para, quem sabe, retomar seu espaço no 11 inicial. Entretanto, o garoto esbarra no grande momento dos três titulares no meio-campo.

Com Bidon à disposição, o Corinthians retorna aos gramados para encarar o Palmeiras no jogo de volta da grande final do Paulistão. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e tem a vantagem do empate.