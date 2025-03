João Fonseca agradece organização de Miami após queda: 'Até a próxima'

Joia brasileira do tênis, João Fonseca agradeceu em suas redes sociais pela recepção em Miami, após queda no Masters 1000, quando derrotado pelo australiano Alex de Minaur.

O que aconteceu

O carioca afirmou que se sentiu "em casa" durante a disputa do Masters de Miami: "Obrigado, Miami Open, por ter me feito sentir em casa. Até a próxima.", escreveu nas redes sociais.

João Fonseca foi derrotado de virada por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 5/7 e 3/6) pelo tenista australiano. De Minaur venceu o brasileiro na terceira rodada do torneio e enfrentará o italiano nº 30 do ranking mundial, Matteo Berrettini, que já ocupou também a sexta colocação.

O brasileiro passou por Learner Tien na primeira fase e Ugo Humbert na segunda. Na primeira partida, bateu o adversário norte-americano por 2 sets a 1, enquanto venceu o francês por 2 sets a 0.

João afirmou ainda que deve voltar aos jogos no Masters de Madri, após descanso de cerca de três semanas: "Estou de férias agora. Tenho uma semana, vou voltar para o Rio para descansar junto com a família, namorada. Depois treino no saibro por mais duas semanas e volto", disse à ESPN.