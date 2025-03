Irã garante vaga com empate contra o Usbequistão e Copa do Mundo de 2026 já tem 6 classificados

O empate por 2 a 2 entre Irã e Usbequistão, nesta terça-feira, garantiu a classificação da sexta equipe para a Copa do Mundo de 2026. A seleção iraniana, primeira colocada do Grupo A das Eliminatórias da Ásia, alcançou 20 pontos e já não pode ser ultrapassada pelos Emirados Árabes Unidos, terceiro lugar da tabela.

Com isso, o Irã confirma sua sétima participação em Copas na história e se junta à Japão, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Canadá como integrantes já garantidos no mundial.

Depois dos países-sede (México, Estados Unidos e Canadá), o Japão foi a primeira nação a conquistar uma vaga para o torneio, também por meio das classificatórias asiáticas. A seleção venceu o Bahrein por 2 a 0, na última quinta-feira, em uma partida sem grandes dificuldades. A seleção japonesa e a iraniana possuem a mesma quantidade de pontos. Seis equipes ainda podem se classificar pelo continente.

Em seguida, a Nova Zelândia garantiu sua participação. Na madrugada desta segunda-feira, a equipe bateu a Nova Caledônia e ficou com a única vaga direta oferecida pela Oceania. Mais uma equipe do continente possui chance de se classificar por meio da repescagem.

Entre as vagas ainda não definidas estão as da Europa (16, no total), da América do Sul (seis, com mais uma vaga para a repescagem), da América do Norte (três vagas, pois as outras três são de países-sede, e mais duas para a repescagem), da Ásia (seis vagas, mais uma para repescagem) e África (nove, mais uma para repescagem).

Na América do Sul, a seleção mais próxima da classificação é a Argentina. Líder isolada das Eliminatórias sul-americanas, a atual campeã mundial precisa somente de um empate contra o Brasil para marcar mais uma vez sua presença no torneio. A partida acontece nesta terça-feira, a partir das 21h (horário de Brasília), em Buenos Aires.

Classificados para a Copa de 2026:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Irã (Ásia)