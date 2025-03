Irã empata com Uzbequistão e garante vaga na Copa do Mundo

O Irã garantiu a sua vaga para a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (25), no Azadi Sports Complex. Pelas Eliminatórias Asiáticas, a equipe do técnico Ghalenoei empatou com o Uzbequistão por 2 a 2, com Taremi marcando os gols iranianos. Khozhimat Erkinov e Abbosbek Fayzullaev descontaram para os visitantes.

Com o resultado, no grupo A, o Irã permanece na liderança com 20 pontos, enquanto o Uzbequistão continua na segunda colocação, com 17.

As duas seleções só voltam a jogar no dia 5 de junho, pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, ainda sem horário definido. O Irã enfrenta o Catar, enquanto o Uzbequistão encara os Emirados Árabes Unidos.

O jogo

O Irã dominou os primeiros minutos do primeiro tempo. No entanto, foi o Uzbequistão que abriu o placar da partida, aos 16 minutos, com Erkinov aproveitando a desatenção da defesa. Em desvantagem, os iranianos demoraram para voltar a criar novas chances de gol, enquanto o adversário se defendia e esperava por uma oportunidade de contra-ataque.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, o Irã roubou a bola no ataque e igualou o jogo com Taremi. Mas a comemoração durou pouco, já que o Uzbequistão marcou o segundo gol aos oito minutos, com Fayzullaev finalizando para o gol, após uma cobrança de falta.

A pressão do Irã no final da segunda etapa rendeu: aos 38 minutos, em uma cobrança de escanteio, Taremi aproveitou o rebote da defesa para empatar a partida. Assim, os iranianos garantiram a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.