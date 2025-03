Ilia Topuria é homenageado com nome de rua e se emociona; veja vídeo

Nesta terça-feira (25), Ilia Topuria recebeu uma homenagem especial na cidade de Toledo, na Espanha. A partir de agora, o campeão peso-pena (66 kg) do UFC terá uma rua com seu nome na cidade: o "Paseo Ilia Topuria" (clique aqui ou veja abaixo). A decisão faz parte de uma série de iniciativas no âmbito do programa da cidade para se tornar a Cidade Europeia do Esporte em 2025. Durante a cerimônia, o georgiano de 28 anos falou sobre o sentimento de ter seu nome imortalizado em uma cidade histórica.

"Estou emocionado por ter recebido esse privilégio em uma cidade como Toledo, que acolheu três culturas", disse Topuria durante uma entrevista coletiva.

Topuria, que nasceu na Geórgia, se naturalizou espanhol e conquistou uma base de fãs fiéis no país, principalmente devido ao seu desempenho no UFC. Com um cartel invicto de 16 vitórias, o lutador se destacou por sua habilidade no octógono, com vitórias notáveis sobre grandes nomes do MMA, como Alexander Volkanovski e Max Holloway. Seu estilo agressivo e técnico, aliado a uma personalidade carismática, fez dele uma das estrelas em ascensão do UFC.

Luta no Santiago Bernabéu?

Além do reconhecimento em Toledo, o lutador também tem sido aclamado em outras partes da Espanha, onde a comunidade de fãs de MMA continua a crescer. A vitória recente de Topuria pelo título peso-pena do UFC solidificou seu status como um dos maiores atletas do país. Por conta disso, Dana White cogita aproveitar sua popularidade para realizar um evento no país.

Curiosamente, Topuria já confidenciou o desejo de lutar no Santiago Bernabéu contra Conor McGregor. Torcedor declarado dos merengues, o georgiano já foi até homenageado no gramado do estádio após conquistar o título de campeão dos pesos-penas do UFC, antes de uma partida.

