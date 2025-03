Hugo Souza pode alcançar 50 jogos pelo Corinthians e busca coroar marca com título do Paulistão

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians tem o seu compromisso mais importante do ano até o momento. O Alvinegro paulista recebe o Palmeiras, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

O confronto pode ser ainda mais especial para um grande personagem do Timão, que foi inclusive um dos protagonistas no duelo de ida: o goleiro Hugo Souza. Caso dispute o clássico, o arqueiro pode alcançar uma marca expressiva pelo Timão.

Se entrar em campo no Derby, Hugo Souza atingirá a marca de 50 jogos com a camisa do Corinthians. E depois da grande atuação no confronto de ida, o goleiro busca repetir o desempenho para coroar o feito com a conquista do título do Paulistão.

Hugo Souza foi contratado pelo Timão por empréstimo junto ao Flamengo em julho do ano passado. O arqueiro estava no Chaves, disputando o Campeonato Português. Ele chegou ao clube alvinegro com a difícil missão de substituir Cássio, histórico goleiro corintiano, e Carlos Miguel, que vivia grande fase e rumou ao futebol europeu.

Inicialmente, o arqueiro chegou sob desconfiança inicial da torcida, que relembrou falhas de Hugo Souza em sua passagem pelo Flamengo. Contudo, o camisa 1 rapidamente mostrou a que veio e recebeu todo o carinho da Fiel Torcida, que o abraçou e não soltou mais.

Hugo estreou com a camisa do Corinthians no dia 16 de julho de 2024, na vitória corintiana de 2 a 1 sobre o Criciúma, na Neo Química Arena. Na ocasião, realizou três defesas, sendo duas dentro da área, e ajudou o Timão a conquistar o bom resultado.

A 'idolatria' pelo camisa 1, porém, teve início nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no confronto diante do Red Bull Bragantino. Após empate em 3 a 3 no agregado, a decisão da vaga encaminhou-se para os pênaltis. Hugo Souza foi o herói da noite: pegou três cobranças seguidas e levou a equipe às quartas de final.

De lá para cá, Hugo Souza foi se consolidando cada vez mais como um dos principais jogadores do Corinthians de Ramón Díaz. O goleiro, inclusive, foi peça fundamental na arrancada alvinegra no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a equipe saiu do rebaixamento à classificação para a fase preliminar da Libertadores.

Hugo se destaca em vários quesitos, mas chama a atenção em pênaltis defendidos pelo Timão. O camisa 1 já parou seis cobranças: três contra o Red Bull Bragantino (Sul-Americana), uma contra o Grêmio (Copa do Brasil), uma contra o Novorizontino e uma contra o Palmeiras (ambas pelo Paulistão). Ao todo, foram seis defesas em 18 cobranças enfrentadas, o que totaliza um aproveitamento de 33,3%.

O goleiro soma 49 jogos com a camisa do Corinthians, com 49 gols sofridos, 27 vitórias, 12 empates e somente dez derrotas. Além disso, o atleta é uma das lideranças do elenco e assume a braçadeira de capitão quando Romero não sai jogando como titular.

No último Derby, Hugo teve grande atuação. Durante os 90 minutos, o arqueiro fez sete defesas - quatro dentro da área - e somou 84% de acerto nos passes. Agora, o camisa 1 vai atrás de repetir o bom desempenho para conquistar seu primeiro título com o manto alvinegro.

Com Hugo Souza prestes a completar 50 jogos, o Corinthians volta a campo contra o Palmeiras para confirmar o título do Paulistão. O Timão venceu o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque, e precisa somente de um empate para erguer a taça e, consequentemente, colocar um fim ao jejum de seis anos sem levantar um troféu.