Guilherme é o jogador com mais gols em uma edição de Paulista pelo Santos desde 2015

Mesmo com o Santos dando adeus ao Paulistão na semifinal, a competição foi muito positiva para o atacante Guilherme, principal goleador do Peixe. Após um ótimo início de ano, o camisa 11 tornou-se o atleta com mais gols em uma edição de estadual pelo Peixe desde 2015, com Ricardo Oliveira.

Com dez gols em 14 jogos, Guilherme, ainda, é o atual artilheiro da competição. Em 2013, o Santos teve como seu principal goleador o atacante Ricardo Oliveira. No Paulistão em questão, o centroavante foi às redes em 11 oportunidades.

Desde então, nenhum outro santista chegou ao gol número dez pelo Santos em uma edição de Campeonato Paulista. A lista tem nomes como Gabriel Barbosa, Marcos Leonardo, Jean Mota e Marinho.

Além disso, Guilherme também é o líder no quesito participações em gols, com 12 ações em tentos do Santos na competição. O atacante já havia provado seu valor no Santos durante a Série B do ano passado, terminada com o Peixe sendo o campeão, quando marcou dez gols e distribuiu oito assistências no torneio.

Agora, o Santos, de Guilherme, retorna aos gramados no domingo (30) para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Vasco da Gama, no Estádio São Januário, a partir das 18h30 (de Brasília).

Confira os artilheiros do Santos no Paulistão desde 2015:

2015: Ricardo Oliveira (11 gols)



2016: Ricardo Oliveira e Gabriel Barbosa (sete gols)



2017: Vítor Bueno (quatro gols)



2018: Gabriel Barbosa e Eduardo Sasha (quatro gols)



2019: Jean Mota (sete gols)



2020: Marinho (três gols)



2021: Kaio Jorge e Lucas Braga (três gols)



2022: Marcos Leonardo (quatro gols)



2023: Mendoza e Marcos Leonardo (quatro gols)



2024: Guilherme, Otero, Furch e Giuliano (três gols)



2025: Guilherme (dez gols)