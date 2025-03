Gómez, Paulinho e mais: confira a situação dos lesionados do Palmeiras antes de final do Paulista

O Palmeiras está na reta final da preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Verdão tem mais duas sessões de treino antes de enfrentar o Corinthians, na quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 11 dias de preparação, o clube ganhou tempo para recuperar alguns dos lesionados.

Estão sob tratamento Bruno Rodrigues, Paulinho, Gustavo Gómez, Mauricio e Marcos Rocha. As equipes se enfrentaram no jogo de ida no último dia 16 de março, no Allianz Parque. Na oportunidade, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira perdeu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Agora, tenta a virada para faturar o inédito tetracampeonato.

Neste período de pausa entre os jogos, o Palmeiras ganhou a boa notícia da recuperação do meio-campista Mauricio. O atleta passou por cirurgia no ombro direito feita há cerca de um mês. Ele tem avançado na recuperação e deve ser novidade para o treinador, que ganha a boa dor de cabeça para escalar o time. Mauricio vem sendo desfalque há cinco jogos.

Quem também avançou na recuperação, mas ainda é dúvida é o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio lesionou-se pouco antes do primeiro jogo da final. Ele sofreu uma entorse e teve detectada uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. No treino de segunda-feira, fez trabalho técnico no gramado e com bola, sob supervisão dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O Departamento Médico do Verdão também segue tratando outros três atletas. Marcos Rocha sofreu uma lesão na coxa esquerda no Derby do jogo de ida e foi substituído ainda no primeiro tempo. O lateral será reavaliado nos próximos dias para saber sobre suas condições de jogo.

Paulinho, que ainda não estreou com a camisa do Verdão, está em reta final de recuperação de cirurgia na perna direita. O atacante, que chegou como reforço para esta temporada, participou do trabalho técnico junto com Gómez. A presença do camisa 10 entre os relacionados para o duelo contra o Timão é improvável. Por fim, uma baixa certa é a de Bruno Rodrigues, que ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo desde maio de 2024.