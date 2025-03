Goiás confirma desligamento do técnico Jair Ventura; veja detalhes

Nesta terça-feira, o Goiás anunciou por meio de suas redes sociais a saída de Jair Ventura e sua comissão técnica. Após queda precoce na semifinal do Campeonato Goiano para o Vila Nova, o treinador de 46 anos não faz mais parte dos planos do clube.

Ventura comandou o Goiás em apenas 18 partidas (sete vitórias, sete empates e quatro derrotas), e a recente classificação para a final da Copa Verde não foi o suficiente para evitar a queda. Ele também dirigiu o clube de abril até dezembro de 2022, fazendo 40 jogos.

O Goiás pode anunciar o retorno do Vagner Mancini, antecessor de Jair Ventura. O técnico de 58 anos terminou a Série B do ano passado com sete vitórias seguidas, série que quase recolocou o clube na elite do futebol brasileiro.

O Goiás só volta a jogar na próxima sexta-feira, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Amazonas. No Estádio da Serrinha, a partida começará às 19h (de Brasília).