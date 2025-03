Ginasta Rebeca Andrade vive dia de tenista durante o Miami Open

Nesta terça-feira, Rebeca Andrade viveu um dia de tenista durante o Miami Open. Além disso, a ginasta brasileira conheceu Victoria Barros, promessa do esporte.

Há três temporadas na Mouratoglou Tennis Academy, a jovem de 15 anos está sob a supervisão de Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams. Em 2024, ela chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália juvenil, feito inédito para o Brasil desde 2013.

"Ela é muito fofinha, sem vergonha, e nos entrosamos rapidamente. Victoria sabe o que quer e tem o apoio da família, o que é crucial nos altos e baixos da carreira", disse Rebeca sobre o encontro com a tenista.

Durante a sua passagem pelo Miami Open, a ginasta conheceu os bastidores do torneio, participou de uma aula prática e interagiu com outros atletas do circuito.

"Comecei a jogar (tênis) no ano passado, mas este ano estou mais envolvida. Antes, não assistia muito devido às viagens e competições, mas agora consigo acompanhar mais", contou a ginasta que, aos poucos, vem se aproximando do esporte.

Por meio de suas redes sociais, Rebeca compartilhou registros dos momentos com Victoria e outras tenistas, como as brasileiras Bia Haddad e Luisa Stefani, além da bielorrusa Aryna Sabalenka, atual número um no ranking da WTA.