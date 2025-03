Raquete arremessada e sorrisos: as faces de Fonseca no 'Rio Open' em Miami

João Fonseca teve diferentes reações ao longo de sua batalha de 2h31min contra o australiano Alex de Minaur na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, que, segundo seu adversário, tinha atmosfera de Rio Open. O brasileiro vibrou com as boas jogadas e descontou a raiva com um ponto perdido arremessando a raquete no chão — algo raro para o tenista de 18 anos. No fim, curtiu os últimos momentos em quadra sorrindo.

Noite de emoções em Miami

Em uma partida desgastante fisicamente, o carioca até abriu espacate para tentar salvar uma bola. João se esticou no limite quando o primeiro set estava empatado por 4 a 4, caindo no chão com as pernas abertas.

João Fonseca espacate pic.twitter.com/pqzqVbKlW2

Depois de vencer a primeira parcial com propriedade, o número 60 do ranking oscilou no segundo set e chegou a perder o calçado do pé esquerdo (e o ponto) durante uma jogada. Cabisbaixo, João caminhou lentamente até o tênis, sorriu e o atingiu com um leve chute.

Já no set decisivo, Fonseca alternou emoções e foi da raquete arremessada ao sorriso antes do fim. O brasileiro explodiu após errar e ver o australiano abrir 4 a 2. Três games depois, quando De Minaur sacava para confirmar o serviço e a vitória, mudou o semblante e sorriu enquanto curtia o momento em sua melhor campanha em um Masters 1000, segundo ele próprio falou depois do jogo.

A frustrated Joao Fonseca smashes his racket in the floor after getting broken 2 times in a row by Alex De Minaur.



The 18 year old looking gassed out now.



De Minaur up 5-2 in set 3.pic.twitter.com/1HtJ7DcgX9

Ele me quebrou de novo e fez 5 a 2. Eu confirmei meu game de saque e estava nas últimas esperanças. Ele ia sacar para o jogo, eu estava só curtindo. Sabia que podiam ser meus últimos minutos, mas a torcida estava comigo, ainda estava acreditando, eu estava acreditando. Chamei a torcida, estava só curtindo. Ouvi o barulho todo, aquele arrepio de todos torcendo. É do trabalho, tem que estar ali focado o tempo inteiro, mas também tem que curtir. João Fonseca, à ESPN

Em um torneio com grande presença de brasileiros, João era a estrela da casa. E a torcida incomodou De Minaur. O australiano reclamou com o árbitro de cadeira algumas vezes de barulho quando estava sacando. Mais tranquilo e vitorioso, o número 11 do ranking mostrou bom humor: escreveu "Rio Open" na câmera da transmissão após o fim do jogo.