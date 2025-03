Fonseca exalta experiência em queda 'no detalhe' e projeta semana de férias

João Fonseca lamentou a derrota "no detalhe" para o australiano Alex de Minaur em Miami, mas celebrou o aprendizado em sua melhor campanha em um torneio Masters 1000 e avisou que vai tirar uma semana de férias antes de retornar ao circuito da ATP.

Teve algumas partes no segundo set que eu tive oportunidades de quebrar e fechar as portas, mas ele acabou jogando bem. Em algumas eu fui passivo demais, em outras falhei em algumas bolas, mas tudo acontece. É tudo uma experiencia, tudo uma primeira vez, estou feliz com o que estou acontecendo, como foi essa gira nos EUA, muito boa.

João Fonseca, à ESPN

Estou bravo com a derrota, foi no detalhe. Poderia ter ganhado o jogo, sim, tive oportunidades, break point no 4 a 4 do segundo set, mas são coisas que acontecem. É um jogo difícil porque é um jogador que não dá bola fáceis, corre todas as bolas. Não deu oportunidade para subir à rede.

Estou de férias agora, tenho uma semana de férias, voltar para o Rio e descansar com família, namorada. Descansar um pouco, depois volto a treinar no saibro, duas semanas no Rio e começo a preparação em Madri, provavelmente.

O que aconteceu

João Fonseca até saiu na frente, mas levou a virada do número 11 do mundo e foi eliminado na terceira rodada em Miami. O australiano venceu a batalha de 2h31min de duração na quadra principal no Hard Rock Stadium com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3.

O fenômeno brasileiro, que começou o torneio em 60º do ranking, perdeu fôlego e derrapou no set decisivo. João venceu a primeira parcial com uma quebra decisiva, mas não conseguiu sustentar o domínio nos sets seguintes e se despediu do torneio com sua melhor campanha da carreira em um Masters 1000.

A gira do saibro na Europa começa em abril, com o Masters 1000 de Madri começando no final do próximo mês.