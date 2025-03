FMS confirma TZ da Coronel, MC Livinho, ex-BBB e influencers para 6º edição

Depois de confirmar o duelo entre Acelino "Popó" Freitas e o ator Duda Nagle como a luta principal, a sexta edição do FMS (Fight Music Show) - que está previsto para próximo o dia 17 de maio, na Vibra, em São Paulo - vem, aos poucos, revelando quem são os outros artistas do espetáculo.

Uma das grandes sensações do rap nacional, TZ da Coronel faz sua estreia no boxe contra o ator Daniel Rocha - que também se apresenta pela primeira vez nos ringues -, namorado da atriz Vitória Strada, que participa do "Big Brother Brasil 25".

O reality show, por sinal, também estará representado por Yuri Fernandes. O lutador, que participou da 13ª edição do programa da TV Globo, foi derrotado pelo boxeador profissional e medalhista olímpico Esquiva Falcão em 2022, e já teve seu adversário anunciado. Em seu retorno, o ex-BBB enfrentará o gamer Igor Alan.

Para finalizar, uma das grandes surpresas do FMS, MC Livinho estará de volta ao ringue. Após nocautear Dynho Alves e Fê Alves, respectivamente, o funkeiro enfrentará mais um estreante. Trata-se do ator e comediante Lucas Veloso, filho do humorista Shaolin.

Luta de duplas confirmada

O evento também traz de volta o formato que coloca frente a frente duas duplas de competidores. Souza Pitbull e Leo Gigante se juntarão para enfrentar Oliveira Junior e Bruno Anunaki, em disputa que permite que os competidores troquem de lugar durante o confronto. A ideia inusitada se tornou uma das grandes marcas do FMS.

Uma das maiores atrações do FMS está de volta: a Luta de Duplas!

E desta vez, será um verdadeiro DUELO DE GIGANTES!

? Dupla 1

Oliveira - Altura 2m | 150kg

Bruno Anunaki - Altura 2m | 125kg

? Dupla 2

Souza Pitbull - Altura 1,91m | 128kg

Leo Gigante - Altura 2,10m | 110kg... pic.twitter.com/xjMnSAtpNo

- Fight Music Show (@FightMusicShow) March 25, 2025



Vale lembrar que Emilene Juarez, esposa de Popó, retorna aos ringues para encarar a influenciadora Inaê Barros, enquanto que o ex-lutador do UFC Rogério "Minotouro" também mede forças com o estreante influenciador Tadala Fellas.

Confira o card até o momento:

Acelino "Popó" Freitas x Duda Nagle

Rogério Minotouro x Tadala Fellas

MC Livinho x Lucas Veloso

TZ da Coronel x Daniel Rocha

Yuri Fernandes x Igor Alan

Emilene Juarez x Inaê Barros

Souza Pitbull/Alan Gigante x Oliveira Junior/Bruno Anunako

