Filipe Luis é considerado destaque da edição 2025 da Libertadores

O início de trabalho avassalador pelo Flamengo já coloca Filipe Luis como um técnico de alto patamar na América do Sul. Tanto que o ex-lateral esquerdo apareceu como um nome em evidência para a disputa da Copa Libertadores da América.

Nas redes sociais, o perfil oficial do torneio fez nesta terça-feira um post especial para o comandante. "Glória eterna é com ele! Filipe Luis, agora no banco do Flamengo, por mais um sonho na Conmebol Libertadores", descreveu a publicação.

Filipe Luis ganhou duas vezes a Copa Libertadores da América como jogador, em 2019 e 2022. Em ambas, defendia as cores do Flamengo. Como técnico do clube da Gávea, venceu a Copa do Brasil (2024), a Supercopa Rei e o Campeonato Carioca (ambos em 2025)

O Rubro-Negro carioca integra o grupo C da Libertadores, ao lado de LDU (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Central Córdoba (Argentina). A estreia será no dia 3 de abril contra o rival venezuelano, fora de casa.