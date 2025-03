Fiel Torcida e longa invencibilidade na Arena: os trunfos do Corinthians para a decisão do Paulista

O Corinthians terá pela frente, nesta semana, o seu maior desafio da temporada. Pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Paulista, o Timão encara o Palmeiras na noite desta quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista saiu vitorioso na partida de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque, e chega em vantagem para este segundo duelo. Com o grande resultado no primeiro Derby, a equipe corintiana precisa de um simples empate para erguer o título do Estadual.

E para conquistar tal resultado e, consequentemente, levantar a taça, o Corinthians tem dois trunfos que são, de certa forma, codependentes: a longa invencibilidade na Neo Química Arena e a força da Fiel Torcida, que apoia o time em todas as ocasiões.

De setembro de 2024 para cá, o Corinthians acumula uma sequência de 22 jogos sem saber o que é perder dentro de seu estádio. Neste recorte, os comandados do técnico Ramón Díaz somaram 18 vitórias e quatro empates, o que totaliza impressionantes 87% de aproveitamento.

Tal aproveitamento cresce ainda mais se forem levados em consideração apenas os números da atual temporada. Jogando na Arena em 2025, o Timão disputou dez jogos e somou nove vitórias, com apenas um empate - o que representa 93,3% de aproveitamento.

Neste longo período de invencibilidade na Neo Química Arena, o Corinthians foi efetivo ofensivamente e marcou pelo menos dois gols em quase todas as partidas. A única exceção foi contra o Flamengo, em 2024, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que terminou empatado em 0 a 0.

Já em termos defensivos, o desempenho corintiano também se mostrou superior ao dos jogos fora de casa. Das 22 partidas de invencibilidade, o Timão não sofreu gols em oito deles. Ao todo, a defesa foi vazada 19 vezes, o que dá uma média de 0,86 gols sofridos por jogo.

SEMANA DE DECISÃO! ?? Só mais três dias até ver a #CasaDoPovo cheia novamente pela Fiel!?? ? Evander Portilho / Corinthians#VaiCorinthians#NeoQuimicaArena pic.twitter.com/30zTbiGjCJ ? Corinthians (@Corinthians) March 24, 2025

Além disso, o Timão também conta sempre com a Fiel Torcida, que mostra toda sua força durante os 90 minutos. Já são 28 jogos consecutivos colocando mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena. O estádio lotado sempre coloca uma pressão muito grande no adversário, o que ajuda o Corinthians.

O recorde de público da Arena, inclusive, foi quebrado na atual temporada. 47.695 torcedores estiveram no estádio para assistir ao clássico alvinegro contra o Santos, que terminou com vitória corintiana por 2 a 1, pela fase de grupos do Paulista.

A tendência é que o clássico contra o Palmeiras pela final do Estadual, assim, seja a 29ª partida consecutiva com mais de 40 mil pessoas na Arena. Superintendente de marketing do Corinthians, Vinicius Manfredi revelou que já existem movimentações nos bastidores para que a Neo Química Arena vire "um caldeirão".

"É um jogaço. Temos todo o cuidado de estar discutindo isso desde o dia seguinte do jogo da semifinal. Reuniões extensas com os patrocinadores, entendendo também as festas que as torcidas querem fazer no Setor Norte, etc. A ideia é fazer um ambiente 'caldeirão'. Eu lembro muito do jogo que a gente fez contra o Flamengo, no aniversário. Era um jogo bem delicado, e foi bem legal o que fizemos. Estamos tentando construir um ambiente taõ forte quanto esse. De novo, é um jogo super importante, desafiador. Não podemos, em nenhum momento, promover qualquer coisa que possa servir para o outro lado utilizar como motivação. O nosso foco é falar sobre o Corinthians, falar sobre a atmosfera que a torcida faz dentro do estádio. Não posso dar spoilers, mas queremos ter alguns materiais para os torcedores poderem participar. A torcida está preparando algo legal lá no Leste, que vai ser inédito. O nosso hospício vai estar daquele jeito, é isso que eu posso prometer", declarou o profissional em entrevista ao Poropopod, podcast da Corinthians TV.

A força da Fiel Torcida favorece o Corinthians também pelo lado dos jogadores, que se sentem empurrados por todo o apoio dos cantos. O atacante Talles Magno, por exemplo, valorizou a atmosfera da Arena e confia que o Timão, em casa, é muito forte.

"Dentro de casa, com esse calor da torcida, com essa atmosfera diferente, eu acho que a todo momento temos que estar bem preparados, bem ligados, porque qualquer bobeira do adversário, estamos ali prontos, perto do gol. Nós atacantes, os meio-campistas, olhamos os espaços que temos dentro de campo, com muito mais visão, então eu acho que é muito importante ter essa confiança, sabendo que dentro de casa somos muito fortes", afirmou Talles Magno em entrevista à Corinthians TV na última segunda-feira.

Apostando na força da torcida e na longa invencibilidade na Arena, o Corinthians enfrenta o Palmeiras em busca do título do Paulista. Com a vantagem no placar, a equipe alvinegra só precisa de um empate para erguer a taça e, assim, findar um jejum de seis anos sem conquistar um troféu.