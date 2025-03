Ex-São Paulo, Pablo é o vice-líder em participações de gol entre jogadores da Série A

O atacante Pablo, ex-São Paulo, tem se destacado no Sport. O atleta reencontrou a boa fase no futebol pernambucano e é o vice-líder em participações de gol entre os atletas da Série A desde que estreou, em fevereiro.

Segundo os dados do Sofascore, Pablo marcou seis gols e distribuiu uma assistência em seus onze jogos pelo Sport. Outro destaque do atacante, é precisar de apenas duas finalizações para balançar as redes.

Além dos números, Pablo é decisivo pelo Sport. Ele foi responsável pela vitória da equipe na ida da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô. Fora de casa, o Leão empatava até os 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante decidiu a partida, com o seu quinto gol no Estadual.

? Pablo é o vice-líder em participações em gols entre todos os jogadores da Série A desde que estreou pelo @sportrecife! ?? ? 11 jogos

? 6 gols (!)

? 1 assistência

? 7 participações em gols (!)

? 54 mins p/ participar de gol (!)

? 2.0 finalizações p/ marcar (!)

? 67%... pic.twitter.com/StYrxnojOh ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 24, 2025

Esperança no Sport, Pablo busca se firmar como titular na equipe de Pepa. Apesar de ter um ótimo aproveitamento ofensivo, o atacante convive com o rodízio no ataque, que conta com Carlos Alberto, Gonçalo Paciência, Lenny Lobato e Romarinho.

O Sport aguarda o jogo de volta da decisão do Campeonato Pernambucano, que será realizada no dia 2 de abril. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Além do confronto contra o Retrô, o Sport também se prepara para o início do Brasileirão. O Leão estreia neste sábado, às 18h30, contra o São Paulo, fora de casa.