Ex-lutador do UFC é suspenso por 29 meses por omitir lesão; entenda

O ex-lutador do UFC Darrick Minner foi suspenso por 29 meses pela Comissão Atlética de Nevada nesta terça-feira (25), após um acordo com o procurador-geral do estado. O veterano de 34 anos não informou sobre uma lesão e entrou no octógono para encarar Shayilan Nuerdanbieke, violando o artigo 467.885 do órgão regulador. A situação, ocorrida em 2022, se tornou um grande escândalo depois que foi detectado um alto número de apostas favorecendo o chinês, realizadas horas antes do combate, o que levantou suspeitas.

Por conta dessa luta, foi instaurada uma investigação sobre irregularidades nas apostas envolvendo também o treinador James Krause. Ambos foram cortados do Ultimate, com Krause sendo proibido de ter qualquer associação com a organização. Contudo, o ex-peso-pena (66 kg) do UFC estará liberado para voltar às atividades a partir do dia 26 de março, já que sua suspensão foi retroativa e começou a contar a partir da data da luta em que foi derrotado por Shayilan Nuerdanbieke no UFC Vegas 64, em novembro de 2022. Além disso, ele também deve pagar 235,56 dólares (cerca de R$ 1300) em honorários.

"(A falha veio) especificamente em seu questionário médico pré-luta para a pergunta, 'Você teve alguma lesão nos cotovelos, mãos, joelhos, tornozelos ou pés que precise de avaliação ou exame?' Minner respondeu marcando a caixa que dizia não", disse o representante do procurador-geral Matthew Feely.

Jeff Molina pega três anos de gancho

Outro ex-lutador do UFC que teve sua sentença anunciada nesta terça-feira (25) — com uma suspensão de 36 meses —, foi o companheiro de Minner, Jeff Molina. Com isso, ele só estará apto a retornar às lutas a partir do dia 5 de novembro.

Molina também foi punido em função do seu envolvimento no escândalo de apostas envolvendo seu treinador, James Krause. De acordo com o resultado da investigação sobre o caso, o lutador teria se aproveitado da informação privilegiada sobre a lesão de seu parceiro de equipe, Darrick Minner, para apostar no resultado final de seu combate contra Shayilan Nuerdanbieke.

Relembre o caso

Em novembro de 2022, durante o UFC Vegas 64, Darrick Minner enfrentou Shayilan Nuerdanbieke e saiu derrotado por nocaute técnico após 67 segundos de luta. A questão é que o americano havia sofrido uma grave lesão. No entanto, o que chamou a atenção das autoridades foram as linhas de apostas para a luta, que mudaram drasticamente minutos antes do início do evento. Minner passou de favorito a azarão após um grande volume de apostas pouco antes de ser derrotado.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok