Ex-campeões do UFC lideram campanha por liberdade de Cain Velasquez

Nesta segunda-feira (24), Cain Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio. E como não poderia deixar de ser, a sentença final, proferida no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), pelo juiz Arthur Bocanegra, comoveu não só os fãs, mas também figuras ilustres da comunidade dos esportes de combate. Liderada por ex-campeões do UFC, uma verdadeira onda de apoio ao veterano americano foi propagada através das redes sociais.

Com a hashtag 'Free Cain' (Cain Livre, em tradução), nomes que marcaram época no Ultimate demonstraram apoio para Velasquez. Chris Weidman, Anthony Pettis e Joanna Jedrzejczyk, todos ex-campeões da empresa, foram alguns que endossaram a campanha (veja abaixo). Outros nomes de destaque no Ultimate que não chegaram a conquistar o cinturão linear, como Jorge Masvidal, Darren Till e Gilbert 'Durinho' também fizeram coro.

Mesmo sem adotarem a 'hashtag' 'Free Cain', os ex-campeões do UFC e lendas do MMA Khabib Nurmagomedov e Daniel Cormier também homenagearam Cain, que foi companheiro de equipe de ambos na 'American Kickboxing Academy'. Através do 'stories' do Instagram (clique aqui), o wrestler russo compartilhou uma imagem ao lado de Velasquez com uma breve mensagem: "Se mantenha forte, leão". 'DC', por sua vez, através da mesma ferramenta, foi além (clique aqui).

"Guerreiro! Cain, você é o cara! Isso nunca vai mudar. Você vai lidar com isso da forma como lidou com todos obstáculos de sua vida. Te vejo em breve, campeão", escreveu Cormier, ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC.

Velasquez acatou a sentença

A onda de apoio para Cain não surpreendeu, visto que o veterano é extremamente popular no meio. Além disso, por ter perseguido um suspeito de abusar sexualmente de seu filho, muitos fãs e lutadores se solidarizaram com o caso. Entretanto, como o próprio frisou em um recente desabafo, sua postura de abrir fogo contra outro veículo em alta velocidade, colocando em risco, assim, outros indivíduos inocentes, foi criminosa. Desta forma, Velasquez sequer contestou nenhuma das acusações contra ele e aceitou a pena de cinco anos de prisão incumbida pelo Tribunal.

#FreeCain pic.twitter.com/UNUmCd3JII

- Anthony Pettis (@Showtimepettis) March 25, 2025

This is awful !! https://t.co/VM420JX8mX

- Chris Weidman (@chrisweidman) March 24, 2025

#FREECAIN ?

- Joanna Jedrzejczyk (@joannamma) March 24, 2025

#FREECAIN

- Jorge Masvidal (@GamebredFighter) March 24, 2025

#FREECAIN

- GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) March 24, 2025

#FREECAIN

- DT (@darrentill2) March 24, 2025

#FREEcainVELASQUEZ pic.twitter.com/nZ8eBdklxh

- Derek Brunson (@DerekBrunson) March 24, 2025