Em nota, Fluminense informa que não recebeu propostas para se transformar em SAF

Nesta terça-feira, o Fluminense emitiu uma nota oficial e afirmou que não recebeu propostas oficiais para se transformar em SAF. O Tricolor reiterou que busca não só um investidor que realize aportes financeiros no futebol, mas também a eventual assunção de dívidas e repasses que garantam a sustentabilidade do clube social e dos esportes olímpicos.

A atual gestão do Fluminense informou que uma possível oferta será discutida entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal e precisa ser aprovada pela Assembleia Geral do clube. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, não opinou acerca das recentes discussões sobre o assunto.

Apesar de não haver propostas oficiais, a diretoria do Fluminense marcou uma reunião no Conselho Deliberativo para o dia 14 de abril a fim de debater a possibilidade de virar SAF e apresentar um panorama atualizado do processo. O clube diz que o tema é discutido nas Laranjeiras desde 2023, quando firmou uma parceria com a BTG Pactual.

Enquanto o futuro do Fluminense continua indefinido, o Tricolor se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca estreia neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão.

Veja abaixo, na íntegra, a nota publicada pelo Fluminense:

"O Fluminense Football Club reafirma que o Banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores, com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube.

Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Portanto, especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas, nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro.

Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como a eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do Clube Social e dos Esportes Olímpicos, regras de governança da nova entidade, entre outros elementos relevantes.

O Fluminense reitera seu compromisso com a transparência e informa que, tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados aos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal, bem como divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre sua aprovação.

Adicionalmente, esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente Mário Bittencourt sobre propostas relacionadas à SAF. As especulações que circulam são compreensíveis, dada a relevância do tema e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussões sobre a permanência ou não da atual gestão.

Em linha com o compromisso de transparência, está agendada para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será apresentado um panorama atualizado do processo até aqui. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo este tema há cerca de dois anos, com o apoio do BTG Pactual, sempre de forma responsável e em busca da melhor solução para o clube."