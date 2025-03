Bastidores: Elenco argentino não sabe motivo da agressividade de Raphinha

O Olé revelou que o elenco da seleção argentina não entendeu a agressividade de Raphinha e está conversando muito sobre o assunto internamente. A informação veio de uma fonte do jornal presente na concentração.

O que aconteceu

Jogadores e dirigentes da Argentina se surpreenderam com o tom da declaração de Raphinha. As palavras repercutiram dentro do elenco albiceleste, que tem falado bastante sobre o assunto internamente.

Estão falando muito, sim. Não entendemos bem o motivo de tanta agressividade Jornal Olé

A imprensa argentina acredita que o jogador do Barcelona esteja ressentido por conta da agressão de Otamendi. No empate sem gols em 2021, pelas eliminatórias, o brasileiro levou uma cotovelada do argentino e ficou com a boca sangrando. O zagueiro não levou sequer cartão amarelo.

Fala de Raphinha causa polêmica

Raphinha esquentou os ânimos para o jogo entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias. O atacante da seleção brasileira foi questionado sobre o clássico em entrevista ao ex-jogador Romário.

Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser. Raphinha

A fala não caiu bem. Os principais jornais argentinos repercutiram a declaração do atacante: "Já sabem o que fazer", escreveu o Olé. "Ele lançou uma ameaça forte", publicou o Clarín.

Argentina e Brasil se enfrentam hoje, em Buenos Aires. As seleções entram em campo às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez.

A Argentina garantirá vaga na Copa do Mundo se empatar ou vencer. Caso perca para o Brasil, terá de torcer por um empate ou derrota da Bolívia para o Uruguai.