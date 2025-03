Dorival diz que derrota na Argentina "machuca muito", mas crê em reviravolta na Seleção: "Nunca desisto"

O técnico Dorival Júnior não escondeu a sua frustração após a dura derrota do Brasil para a Argentina, nesta terça-feira, no Monumental de Núñez. Em entrevista coletiva, o treinador disse que o resultado "machuca muito" e reconhece a pressão sobre o seu trabalho, mas confia em um reviravolta.

Dorival afirmou que os argentinos construíram a goleada com merecimento e que a Seleção Brasileira não teve reação.

"A pressão sempre é grande, nunca fujo das minhas responsabilidades. Natural que tudo o que programamos para a partida de hoje não aconteceu. Tenho que reconhecer o que foi a partida. A equipe adversária, com merecimentos, fez o resultado. Nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2 a 1. É difícil para todos nós tentar explicar uma derrota como essa, mesmo reconhecendo o valor da seleção argentina", analisou o comandante.

"Nós estudamos todos os adversários, tentamos passar tudo aos atletas. Elaboramos um material em cima da seleção argentina, procuramos mostrar a iniciação das jogadas, o trabalho por dentro, a forma como eles se posicionavam. O gol logo no início nos criou uma dificuldade ainda maior, e logo em seguida saiu o 2 a 0. Nós sabemos a dificuldade de alcançar a reação, ainda conseguimos o gol, mas as dificuldades se repetiram", acrescentou.

Dorival lamentou a goleada e admitiu que a derrota por 4 a 1 é marcante, mas acredita no trabalho de sua comissão técnica. Ele disse que, apesar dos obstáculos, sempre encontrou soluções nos clubes por onde passou.

"O trabalho estava sendo desenvolvido, está acontecendo. É óbvio que um resultado como esse machuca muito, esse é o sentimento de todos nós. É natural que eu esperasse uma reação diferente da nossa equipe por tudo o que vinha acontecendo no dia a dia do nosso grupo", afirmou.

"É uma derrota marcante, tenho que reconhecer isso. Sei do tamanho, mas acredito muito no meu trabalho. É um processo complicado, difícil, mas não tenho dúvidas em afirmar que encontraremos um caminho. Em todos os anos de vivência no futebol, talvez seja o momento mais complicado. Mas eu nunca desisto, sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi", concluiu.

Com o resultado, a Seleção cai na tabela das Eliminatórias e vai para o quarto lugar, com 21 pontos.

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.