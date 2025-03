Dorival confirma Brasil com seis mudanças para jogo contra a Argentina; veja escalações

A Seleção Brasileira está definida para o jogo desta terça-feira, diante da Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Dorival Júnior confirmou a equipe com seis mudanças para o clássico, que ganhou contornos de decisão ao longo desta semana.

Bento e Joelinton assumem as vagas de Alisson e Gerson, cortados por lesão. Já Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, deixam o time para as entradas de Murillo e André. Já Wesley será titular da lateral-esquerda no lugar de Vanderson, enquanto Matheus Cunha desbanca João Pedro no comando do ataque.

A escalação do Brasil tem: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

TIME ESCALADO! A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, às 21h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. VAMOS PRA CIMA, BRASIL!

A Seleção chega motivada pela vitória sobre a Colômbia, em Brasília, na última quinta-feira. A equipe sofreu, mas conseguiu sair vitoriosa por 2 a 1 graças a um gol de Vini Júnior, nos acréscimos.

O time de Dorival Júnior, portanto, assumiu a terceira posição da tabela das Eliminatórias, com 21 pontos. Já a Argentina, líder do torneio com 28, vem de triunfo contra o Uruguai, em Montevidéu, por 1 a 0. A atual campeã mundial já está matematicamente classificada para a Copa do Mundo de 2026.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O dono do apito é o colombiano Andres Rojas, que será auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzman e Richard Ortíz. Carlos Betancur (COL), ficará à cargo do VAR.