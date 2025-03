Corinthians: Camarote com dívida milionária foi beneficiado com ingressos

O Fielzone, da Neo Química Arena, tem uma dívida milionária com o Corinthians. Os atrasos, que se arrastavam desde 2023, seguiram ao longo dos primeiros meses da gestão Augusto Melo. Apesar da dívida, um dos espaços que pertence ao camarote, a 'Choperia Fielzone', no 4º andar do estádio, vem recebendo aproximadamente 700 ingressos a mais no setor Oeste Inferior em partidas desde o ano passado.

O que aconteceu

O UOL teve acesso à confissão de dívida da RML Eventos Esportivos, administradora do espaço, que totaliza R$ 2.675.511,80. Os débitos são referentes a atrasos em pagamentos de ingressos, energia elétrica e outras taxas. O plano de pagamento do estabelecimento está organizado em 15 parcelas de R$ 178.367,45 - de 8 julho de 2024 a 30 de agosto de 2025.

Trecho do documento de confissão de dívida da RML Eventos Esportivos, administradora do Fielzone Imagem: Reprodução

Neste contexto, a 'Choperia Fielzone' recebeu nova carga de ingressos, que demandou a retirada de entradas do Fiel Torcedor. A decisão foi tomada mesmo após sugestão contrária de Fred Luz, consultor financeiro do Timão.

A reportagem apurou que, à época, o consultor tinha propostas para reformular o programa de sócio-torcedor, colocando mais entradas à disposição dos assinantes.

Em entrevista, Marcelo Munhoes, ex-chefe de Tecnologia da Informação do clube alvinegro, revelou ter presenciado o debate a respeito da concessão das cadeiras adicionais. O assunto veio à tona em reunião entre diretoria e Fred antes da semifinal Corinthians x Flamengo, pela Copa do Brasil, em outubro de 2024.

Presenciei uma grande discussão do Fred Luz com a diretoria sobre esse tema, alegando que esse desfalque de 700 ingressos prejudicaria muito o apelo do programa Fiel Torcedor e que não tinha cabimento fazer isso, ainda mais para uma concessionária que devia mais de R$ 2,5 milhões naquela época.

O Fred não foi ouvido, e a decisão dada pelo próprio presidente foi de manter a 'Choperia Fielzone' com a carga de 1.000 ingressos por jogo, 300 que já possuíam desde a gestão passada e mais os 700, isso sem contar a carga de aproximadamente 420 ingressos do camarote do 5º andar. Lembro-me bem que o Fred saiu da reunião bastante contrariado.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia do Corinthians, ao UOL

Internamente, a diretoria do Timão entende que a confissão de dívida mostra o exercício do seu papel de fiscalizar e colocar as contas do Timão em dia. Ao mesmo tempo, isso não impede o clube de realizar novos negócios com os mesmos parceiros devedores, visto que o acréscimo de ingressos pode, inclusive, ajudar o estabelecimento a ter uma operação mais saudável e se organizar para pagar dívidas.

Kadu Melo, sobrinho de Augusto Melo, anunciando entradas para o Camarote Fielzone Imagem: Reprodução/Instagram

Além disso, o presidente Augusto Melo possui boa relação com o dono do Fielzone, o empresário Leo Rizzo. Em algumas oportunidades, Kadu Melo, sobrinho do mandatário, chegou a divulgar ingressos do local em seus perfis pessoais.

O UOL questionou o Corinthians sobre o motivo de ter aumentado a carga de ingressos do Fielzone, mas não obteve retorno.

Procurado, Fred Luz não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

A assessoria do Fielzone também não se posicionou até a publicação. Caso as partes se manifestem, este texto será atualizado.

Ingressos não usados ficam retidos

Para o Campeonato Paulista 2025, o Fielzone teve a carga máxima reservada entre camarote e choperia (cadeiras do Setor Oeste), cerca de 1.420 ingressos para jogos na Arena.

Por outro lado, a reportagem teve acesso a documentos que apontam boa parte das reservas não vendidas. No confronto contra o Mirassol, pelas quartas de final do torneio, o documento consolidado da partida mostra um total de 922 ingressos "não utilizados".

Nesses estabelecimentos, cada novo ingresso disponibilizado necessariamente sai do Fiel Torcedor. Apenas a Choperia Fielzone recebeu esse acréscimo de ingressos e ainda num volume gigantesco, de 700 ingressos, enquanto os outros dois estabelecimentos da área ficaram com a mesma quantidade: 'Galeria' com 100 ingressos e 'Bar do Zeca' com 324 ingressos.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de TI do Corinthians

O Corinthians não respondeu se o excedente das reservas é colocado novamente à disposição via Fiel Torcedor ou em outra plataforma de compra.

Cambismo e preços abusivos

Ao mesmo tempo em que cresce a demanda da torcida, os altos preços em camarotes surgem como alternativas mais rápidas para comparecer à Neo Química Arena.

A Choperia Fielzone possui entradas por R$ 3.500 + taxas, no último lote. Na descrição, o espaço diz contar com 'open bar' e 'open food'.

Print do site Camarote Fielzone com ingressos para Corinthians x Palmeiras, na final do Paulistão Imagem: Reprodução/Site Fielzone

Para Corinthians x Palmeiras nesta quinta-feira, pela final do Paulistão, cambistas anunciaram ingressos entre R$ 600 e R$ 1.300. Prints de redes sociais e grupos de WhatsApp mostram uma alta quantidade de vendas ilegais e até mesmo antecipadas em relação à plataforma oficial do clube.

Diante da situação, o Timão entrou ontem com um novo pedido de inquérito policial para investigar a prática de cambismo. A equipe paulista afirma ser vítima do esquema ilícito.

Leia a nota do Corinthians na íntegra

A pedido do presidente Augusto Melo, o Corinthians ingressou com as seguintes medidas mais intensas nessa semana de final do Paulistão:

- Sites e perfis estão sendo denunciados com rigor pelo Departamento de TI, junto às plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp, para agir com rigor e tirar do ar perfis que estão comercializando os ingressos de maneira ilegal. Os responsáveis pelas contas estão sendo investigados e também serão punidos na Justiça.

- O Clube ingressou hoje com um novo pedido de inquérito policial anexando diversos perfis que estão vendendo ingressos nas redes sociais.

- Com o amparo nos Termos e Condições de Participação no Programa Fiel Torcedor, os associados que forem identificados praticando cambismo terão os ingressos bloqueados para acesso ao jogo e serão excluídos do Programa por sua culpa exclusiva, com todas as consequências estipuladas no Termo.