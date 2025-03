'Derrota institucional' e 'foi pouco': Globo critica Brasil em transmissão

A seleção brasileira foi derrotada pela maior rival Argentina por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A transmissão da TV Globo não mediu palavras para resumir o confronto.

O que disse a transmissão sobre o jogo

Luis Roberto, narrador: "A atuação que teve aqui não representa a tradição do futebol brasileiro. Derrota institucional, não está só nas costas dos jogadores. Me parece que temos a necessidade de uma mudança de curso daqui para frente, pensando na Copa do Mundo de 2026".

Roger, ex-jogador e comentarista: "Constrangedor. Tem de sair daqui agradecendo, porque foi pouco".

Júnior, ex-jogador e comentarista: "Há bastante tempo que a gente não consegue uma evolução e hoje realmente foi um dia trágico, não somente para os jogadores, para o treinador, para a própria CBF também".