De olho na estreia no Brasileiro, São Paulo se apega a bom retrospecto em casa contra o Sport

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, no Morumbis, contra o Sport. Para iniciar o torneio com o pé direito, o Tricolor se apega a um ótimo retrospecto contra o adversário em casa.

A equipe paulista possui apenas uma derrota para o Leão da Ilha no Morumbis em toda a história do confronto. Ao todo, o São Paulo mandou 23 jogos contra o Sport. Além do revés, o Tricolor conquistou 20 vitórias e saiu com o empate em apenas duas ocasiões.

E a única derrota aconteceu no último encontro entre os clubes. Em junho de 2023, o São Paulo, na época comandado por Dorival Júnior, recebeu o Sport para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão venceu a partida por 3 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, vencida pelo Tricolor.

Semana de estreia no Brasileirão!

Antes da derrota, o time do Morumbis havia vencido os outros últimos dois embates contra o adversário em casa, ambos pelo Brasileirão. Em 2021, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Calleri e Gabriel Sara. Já no ano anterior, Luciano foi às redes no triunfo por 1 a 0.

Na atual temporada, a equipe de Luis Zubeldía tem 66,6% de aproveitamento como mandante. O Tricolor mandou sete jogos, sendo quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Vale destacar que os empates ocorreram no Mané Garrincha, em Brasília, já que o Morumbis estava indisponível.

Contra o Sport, o São Paulo entrará em campo pela primeira vez após a eliminação no Campeonato Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).