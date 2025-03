De Minaur elogia João Fonseca: "Talentoso, perigoso e explosivo"

Número 11 do mundo, Alex de Minaur levou a melhor sobre o brasileiro João Fonseca em um duelo bastante disputado nesta segunda-feira pelo Masters 1000 de Miami. Depois da vitória em três sets, o australiano exaltou o brasileiro e o classificou como um jovem com potencial para alcançar uma posição de destaque no circuito da ATP.

"Foi uma batalha e tanto. Eu sabia o que esperar. Ele não é apenas um jogador incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo, mas também está jogando com muita confiança no momento e a torcida o apoia", disse De Minaur.

O australiano fechou o confronto com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3. "Eu sabia que enfrentaria isso e que isso exigiria cada grama de mim. Apenas abaixei a cabeça e comecei a trabalhar, muito feliz com essa vitória", completou o rival de Fonseca.

Em quadra, Alex de Minar tentou praticar um jogo que pudesse desgastar João Fonseca fisicamente. "Obviamente, eu sei que ele ainda é jovem, ele jogou várias partidas seguidas. Eu sabia que, se eu conseguisse fazer essa partida física, eu teria maiores chances", disse.

Na próxima rodada do Masters 1000 de Miami, Alex de Minaur enfrentará o italiano Matteo Berrettini, que avançou de fase ao superar o belga Zizou Bergs por 6/4 e 6/4.