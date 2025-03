Danilo reflete sobre imaturidade e lembra compra de Camaro em cidade natal

O lateral Danilo, atualmente no Flamengo, concedeu uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, em que falou sobre sua jornada no futebol europeu e a imaturidade no início de carreira.

O jogador de 33 anos usou como exemplo o Camaro que comprou quando era jogador do Porto, no valor de R$ 500 mil na época. O carro ficava guardado em Bicas (MG), cidade natal de Danilo, que ele visitava apenas uma vez por ano.

O que aconteceu

Danilo afirma que amadureceu após 13 temporadas no futebol europeu, e que hoje em dia sabe que "não precisa seguir o rebanho".

Não tenho que pensar como todo, não sou obrigado a viver como todo mundo. Não tenho que me vestir como todo mundo, e falar sobre as mesmas coisas Danilo, lateral do Flamengo ao The Guardian

Mas o jogador deixa claro que nem sempre foi assim. Quando foi transferido para o Porto, após deixar o Santos, aos 21 anos, o jogador deu uma "deslumbrada".

Quando eu jogava no Porto, eu vinha ao Brasil uma vez por ano. Eu comprei um carro, um Camaro, que custava R$ 500 mil. O carro estava em Bicas [cidade mineira com menos de 15 mil habitantes]. O que eu ia fazer com um Camaro em Bicas? É algo que eu olho para trás e digo: Sério? Você está brincando... Danilo, lateral do Flamengo

Situada no extremo sul de Minas Gerais, Bicas é a terra natal de Danilo, cidade com pouco mais de 13 mil habitantes.

O jogador começou a carreira no América-MG, onde conseguiu se destacar e chegar ao Santos. Após ser campeão paulista e da Libertadores pelo Peixe, em 2011, Danilo foi para o Porto.

Danilo ainda teve passagens por Real Madrid, Manchester City, Juventus e seleção brasileira, antes de ser repatriado pelo Flamengo.