CR7 quebra recorde por seleção e é homenageado pelo Guinness Book

Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde na carreira e foi homenageado pelo Guinness Book antes da partida de ontem entre Portugal e Dinamarca.

O que aconteceu

CR7 entrou para o Livro dos Recordes como jogador com mais vitórias por uma seleção: 132. O número foi alcançado na goleada de 5 a 1 sobre a Polônia, ainda em novembro, no estádio do Dragão, pela fase de grupos da Liga das Nações.

O recorde pertencia a Sérgio Ramos, seu ex-companheiro de Real Madrid. O zagueiro soma 131 vitórias com a camisa da seleção espanhola.

Cristiano recebeu a homenagem do Guiness World Records antes de Portugal x Dinamarca. O certificado foi entregue pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

CR7 estreou com a camisa de Portugal há 22 anos. Ele tinha apenas 18 anos em jogo preparatório contra o Cazaquistão, no Estádio Municipal de Chaves, vencido por 1 a 0 por Portugal.

Ontem, Portugal goleou a Dinamarca por 5 a 2. Cristiano Ronaldo marcou um dos gols do jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações e ajudou a classificar o seu país às semifinais, chegando a 133 vitórias com a camisa da seleção.

Portugal agora enfrenta a Alemanha na semifinal. O jogo acontece no dia 4 de junho, na Arena de Munique. A outra semi é entre Espanha e França.