Corinthians omite informações à polícia sobre ingressos e admite repasses

O Corinthians foi notificado e questionado pela Polícia Civil de São Paulo, em 26 de fevereiro, no inquérito que investiga a suspeita de envolvimento do clube com cambistas.

A Gazeta Esportiva teve acesso, com exclusividade, ao ofício policial e às respostas do clube à 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCIBER-DEIC).

O caso foi aberto após apresentação de denúncia e identificação de evidências sobre uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da atual gestão corintiana no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas. O caso corre em segredo de justiça.

Em seis páginas, o Corinthians tentou explicar à Polícia de que maneira ocorre a distribuição de ingressos para jogos do clube na Neo Química Arena. A Gazeta observou a omissão de informações relevantes e também a admissão de números e procedimentos que ajudam a explicar a dificuldade atual do torcedor em adquirir ingressos.

REPASSES DRIBLAM FT

O Corinthians afirmou à Polícia que "cerca de 8 mil ingressos" são destinados às torcidas organizadas por meio do plano Minha Torcida. Na verdade, o número correto é 7.298, quantidade repartida entre cada organizada da seguinte maneira: Gaviões: 4.444; Camisa 12: 1.180; Pavilhão 9: 738; Estopim da Fiel: 530; Coringão Chopp: 280; Fiel Macabra: 126.

O clube reconheceu a criação do login "Torcida 2", revelado pela Gazeta Esportiva em dezembro de 2024. Na resposta à Polícia Civil, o Corinthians admitiu que, desta maneira, atende a pedidos das organizadas para o repasse de mais ingressos em "jogos com mais apelo", mas a reportagem já comprovou que os logins "Torcida 2" e "Arrecadação" têm sido utilizados em 100% das partidas da equipe para o repasse de cerca de 1.200 ingressos, comercializados fora do Programa Fiel Torcedor e também fora do plano Minha Torcida, conforme relatórios das Comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo.

O Corinthians também não informou à Polícia e nunca divulgou ao público o fato de ceder ou comercializar ingressos corporativos para os setores Norte (organizadas) e Sul. Os ingressos corporativos são, em tese, destinados a camarotes, concessionários, patrocinadores e parceiros. Estas entradas não fazem parte do Programa Fiel Torcedor nem do plano Minha Torcida, mas, no jogo contra o Santos, pela primeira fase do Paulistão deste ano, por exemplo, foram 810 ingressos corporativos destinados ao setor Norte e outros 206 ingressos ao setor Sul.

1.500 PRO FUTEBOL

O departamento de futebol masculino do Corinthians, atualmente, conta com 65 funcionários e 31 jogadores de futebol, segundo o site oficial do clube. Ao todo, 96 pessoas, número que contempla desde Fabinho Soldado e a comissão técnica até auxiliar de cozinha e assistente de TI. Na resposta à Polícia, o Corinthians admitiu que aproximadamente 1.500 ingressos podem ser destinados apenas a este setor, em cada jogo da equipe, o que equivale a quase 16 ingressos por pessoa do departamento, caso todas elas recebam quantias iguais, o que não costuma acontecer.

CADEIRAS SOBRANDO

Ao comentar que aproximadamente 3 mil ingressos são destinados aos participantes do plano Minha Cadeira, o clube não contou às autoridades que cerca de 180 ingressos, por jogo, deste mesmo setor, têm saído como cortesias ou comercializados fora do Programa Fiel Torcedor, com critério não informado pela diretoria. Para a final do Campeonato Paulista, agendada para a próxima quinta-feira, por exemplo, uma única pessoa comprou junto ao clube seis ingressos para o setor Oeste Inferior Central ao preço de R$ 900,00 cada um, conforme documento obtido pela reportagem.

E OS ASSESSORES?

O Corinthians relatou que os membros do Conselho Deliberativo têm direito a um ingresso gratuito e mais quatro ingressos com desconto e prioridade de compra. O clube, no entanto, não informou no documento enviado à Polícia que cerca de 300 assessores internos gozam do mesmo privilégio dos conselheiros. O montante equivale a aproximadamente 3 mil ingressos que ficam à disposição destes dois grupos.

LINKS DE PAGAMENTOS

O Corinthians disse à Polícia que, no caso das cotas de ingressos não serem adquiridas em sua totalidade, elas são redirecionadas para a compra pelos sócios-torcedores ou, eventualmente, pelo público em geral no site do Programa Fiel Torcedor.

Na prática, no entanto, desde o ano passado, não houve mais a abertura para torcedores comprarem as entradas que sobram, normalmente as mais caras, pelo "Ingresso Corinthians". No próprio Programa Fiel Torcedor, a possibilidade sequer chega àqueles que acumularam até 20 pontos.

Estes ingressos, apurou a Gazeta Esportiva com posse de planilhas, estão sendo direcionados pela gestão do clube a uma comercialização interna, sem critério divulgado. De novo no exemplo do jogo contra o Santos, em 12 de fevereiro, na Neo Química Arena, 682 ingressos saíram para "sócios do clube" e 162 ingressos para a categoria "PCD com acompanhante", todos por meio da plataforma "Ingressos Corinthians", com liberações de links de pagamentos enviados diretamente por um funcionário do Corinthians.

CATEGORIAS ESPECIAIS

As categorias especiais do Programa Fiel Torcedor, como idosos, crianças até 11 anos, PCD (Pessoas com Deficiência) e TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm, segundo o clube, uma carga de 1.200 ingressos, por jogo, reservada a elas. Para a final contra o Palmeiras, na próxima quinta, a dificuldade na compra dos ingressos destas categorias especiais foi amplamente alarmada nas redes sociais.

CORTESIAS FIXAS

O Corinthians também afirmou que uma carga de 2 mil ingressos, por jogo, é reservada para patrocinadores e membros do Poder Público, de Federações e Confederações.

DIVERGÊNCIA CONTRATUAL

No documento enviado à Polícia, o Corinthians garantiu que o Programa Fiel Torcedor contempla "todas as categorias e planos" e que o percentual médio é de 70% dos ingressos disponíveis na Arena.

Porém, no contrato do clube com a OneFan, empresa que controla a gestão de dados e fornece todo o suporte tecnológico do programa Fiel Torcedor, os planos Minha Torcida e Minha Cadeira não são contabilizados como partes do FT, assim como os ingressos destinados aos sócios do clube social e aos camarotes. A empresa, inclusive, não recebe porcentagem de ganho sobre estes setores.

SEM IDENTIFICAÇÃO

Por fim, o Corinthians garantiu à Polícia que "absolutamente todos" os ingressos emitidos gratuitamente como cortesia são nominais. Entretanto, a reportagem teve acesso a ingressos cortesias e planilhas em que estas entradas são nominadas sem identificação de qualquer pessoa, apenas com os registros de "Cortesia 1", "Cortesia 2", por exemplo.

REVOLTA DA FIEL

Nos últimos meses, houve uma avalanche de reclamações de membros do Programa Fiel Torcedor, criado para beneficiar e dar prioridade, por meio de planos pagos, àqueles que pretendem adquirir ingressos para os jogos da equipe alvinegra.

As manifestações têm ocorrido nas redes sociais, nos canais de ouvidoria do clube, na plataforma do FT, e também na Polícia. Dezenas de 30 boletins de ocorrência foram registrados por torcedores que estão adimplentes em seus planos, mas que não conseguem sequer ter a chance de comprar ingresso.