Corinthians feminino anuncia saída da zagueira colombiana Dani Arias

O Corinthians feminino se despediu de mais uma atleta nesta terça-feira. O clube anunciou a transferência da zagueira Daniela Arias para um clube do exterior, que não foi revelado. A colombiana deixa a equipe após pouco mais de um ano defendendo o manto alvinegro.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que concluiu o processo de transferência da zagueira Dani Arias. Aproveitamos para agradecer a atleta pelo período que esteve conosco e desejar uma ótima sorte na sequência de sua carreira. Gracias, Dani!", escreveu o clube nas redes sociais.

Dani Arias foi contratada pelo Corinthians em janeiro do ano passado. A zagueira de 30 anos chegou do América de Cali e foi titular da Colômbia na grande campanha da seleção na Copa do Mundo feminina em 2023, o que gerou grandes expectativas na Fiel Torcida.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que concluiu o processo de transferência da zagueira Dani Arias. Aproveitamos para agradecer a atleta pelo período que esteve conosco e desejar uma ótima sorte na sequência de sua carreira. Gracias, Dani! ?? pic.twitter.com/MI0mtNX8Y4 ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 25, 2025

A defensora foi ganhando espaço aos poucos com o técnico Lucas Piccinato. Ela passou a ser titular absoluta das Brabas pouco depois da metade da temporada e terminou o ano totalmente consolidada no 11 inicial.

Na atual temporada, porém, Arias esteve afastada dos jogos do Corinthians feminino pela negociação da transferência. A colombiana, assim, não entrou em campo pelas Brabas em 2025.

Com a camisa do Timão, Dani Arias disputou 25 jogos, com 20 vitórias, dois empates e somente três derrotas. Ela deixa o clube alvinegro tendo conquistado dois títulos: a Libertadores feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.

Com a saída de Dani Arias, o Corinthians feminino fica, agora, com seis zagueiras no elenco. São elas: Mariza, Letícia Teles, Thaís Regina, Thais Ferreira, Erika e Duda Mineira.