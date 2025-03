Corinthians e Palmeiras cumprem promessa com Romero e Ríos no mesmo voo

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Corinthians cumpriram a promessa de um trabalho conjunto para os convocados nesta data Fifa estarem à disposição no jogo decisivo do Paulistão: o meio-campista Richard Ríos e o atacante Ángel Romero vão retornar no mesmo voo.

Os outros atletas convocados tiveram programações planejadas pelos seus respectivos clubes.

O que aconteceu

Ríos e Romero se enfrentam em Colômbia x Paraguai e retornarão juntos — essa foi a única ação conjunta dos clubes. As equipes entraram em comum acordo para fretar um voo de Barranquilla a São Paulo para trazer os jogadores. Eles se enfrentam no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, às 21h desta terça-feira.

O Corinthians enviou um fisioterapeuta à Venezuela para acelerar a recuperação de dupla do meio-campo, e o trio retorna em voo fretado. José Martínez e André Carrilo se enfrentam na Venezuela nesta terça, e o Alvinegro enviou o fisioterapeuta Bruno Gortatte para a cidade de Maturín.

A diretoria alvinegra também conseguiu antecipar o voo do zagueiro Félix Torres, que joga no Chile, e o atleta é aguardado para se reapresentar na quarta, junto do trio que chega da Venezuela.

O Palmeiras também fretou voo para trio uruguaio. Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez estão na Bolívia e retornaram em voo fretado acompanhados por Gustavo Kaschel, fisioterapeuta do clube.

Estêvão e Weverton, na seleção brasileira, têm logística mais simples. Eles retornarão em voo comercial com Lucas Freitas, coordenador de fisioterapia do clube.

O segundo jogo da final do Paulistão acontece nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.