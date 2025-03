Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para jogo do Brasileiro feminino contra o Juventude

O Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Juventude, válida pelo Campeonato Brasileiro feminino. A comercialização dos bilhetes terá início já na tarde desta terça-feira e será feita de maneira escalonada, com prioridade para os sócios do clube.

As Brabas recebem o Juventude na tarde desta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), pela segunda rodada do Brasileiro feminino.

A venda de entradas começa a partir das 15h (de Brasília) desta terça-feira para os membros adimplentes do Fiel Torcedor. O público geral, por sua vez, poderá adquirir ingressos para o duelo a partir das 17h.

Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao confronto diretamente da Fazendinha podem comprar os bilhetes através do site fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física no estádio. Para este jogo, membros do Fiel Torcedor terão descontos de 20%.

A Fazendinha conta com apenas dois setores: Arquibancada Leste e Numerada Norte. Os ingressos para a primeira seção custam R$ 20,00, enquanto o valor das entradas para a Numerada Norte é de R$ 30,00. A abertura dos portões será às 14h.

Após o vice na Supercopa feminina, o Corinthians mostrou ter virado a chave e iniciou o Brasileiro com o pé direito. As Brabas atropelaram o Real Brasília na última segunda-feira e venceram por 8 a 2, fora de casa, começando a trajetória na competição com três pontos e boa atuação.

Veja os preços dos ingressos (por setor) para o jogo do Corinthians feminino:

Arquibancada Leste: R$ 20,00

Numerada Norte: R$ 30,00