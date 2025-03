Coreia do Sul só empata e perde chance de garantir vaga antecipada na Copa

A Coreia do Sul recebeu a Jordânia, nesta terça-feira (25), pela oitava rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. No Suwon World Cup Stadium, a partida terminou empatada em 1 a 1. Jae-sung Lee marcou para o time da casa. Enquanto Mahmoud Al-Mardi deixou tudo igual.

Com o resultado, a Coreia do Sul segue na liderança do grupo B, com 16 pontos conquistados. A equipe segue invicta na terceira fase da competição, mas perdeu a chance de carimbar sua vaga antecipadamente na Copa do Mundo, já nesta terça-feira. Por outro lado, a Jordânia é a vice-líder da chave, com 13 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Iraque, que entra em campo ainda nesta terça-feira.

As duas seleções voltam a campo somente no dia 5 de junho, pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. A Coreia do Sul visita o Iraque, enquanto a Jordânia encara o Omã. O local e o horário dos jogos ainda não foram definidos.

[FT] 대한민국🇰🇷 1-1 🇯🇴요르단

무승부와 함께 3월 2연전을 마무리합니다.

이제는 월드컵 본선 진출을 위해 6월 2연전만 생각하며 준비합니다. 응원해 주신 축구팬 여러분, 감사합니다.



✔2026 FIFA 월드컵 아시아 3차 예선

🇰🇷v🇮🇶#이라크 2025.06.05 (목) (𝗔)

🇰🇷v🇰🇼#쿠웨이트 2025.06.10 (화) (𝗛) pic.twitter.com/VXWPbDWG3O -- theKFA (@theKFA) March 25, 2025

A Coreia do Sul abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Heung-min Son encontrou Jae-sung Lee, que completou para o fundo do gol.

Aos 30 minutos, Mousa Al-Taamari recebeu na ponta direita, cortou para o meio e bateu firme, para o goleiro Hyeon-woo Jo fazer uma grande defesa. Mahmoud Al-Mardi ficou com o rebote e finalizou. A bola ainda desviou antes de balançar as redes e empatar o jogo.

Japão x Arábia Saudita

Ainda nesta terça-feira, o Japão recebeu a Arábia Saudita, no Estádio Saitama, também pela oitava rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. A partida acabou empatada em 0 a 0.

Assim, o Japão, já classificado para a Copa do Mundo de 2026, segue na liderança do grupo C, com 20 pontos conquistados. A Arábia Saudita fica na 3ª posição, com dez pontos, e permanece com chances de garantir vaga no Mundial ainda nesta fase.

Os dois times também voltam a campo apenas no dia 5 de junho, pela nona rodada das Eliminatórias Asiáticas. O Japão encara a Austrália. Já a Arábia Saudita visita o Bahrein.

Outros resultados das Eliminatórias Asiáticas nesta terça-feira

China 0 x 2 Austrália