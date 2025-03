Como Brasil 'cheio de atacantes' vai encarar a Argentina? PVC explica

Dorival Jr. precisa que Rodrygo e Raphinha defendam como meio-campistas e protejam as alas da seleção brasileira contra a Argentina, hoje, às 21h (de Brasília), mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

Muita gente está preocupada pela quantidade de atacantes. É preciso entender que, para funcionar, o Rodrygo e o Raphinha voltem para bloquear os lados.

Aí você passa a ter uma linha de quatro jogadores no meio de campo, com dois homens soltos na frente -- um deles, que pode ser o Matheus Cunha, vai marcar o volante.

Paulo Vinícius Coelho

Diante da ausência de Messi e Lautaro Martínez, lesionados, a tendência é que a Argentina preencha o meio de campo, explicou PVC.

Jogam De Paul, Paredes, Mac Allister e Almada caindo pela esquerda, mas o Almada faz o movimento para dentro, o que pode ser um problema para o Wesley.

É muito provável que no ataque o Enzo ou o Mac Allister venha para marcar o Wesley, e o Almada fique por dentro mais solto. Contra o Uruguai, havia essa movimentação do Almada com o Enzo para pegar a saída do primeiro volante.

Paulo Vinícius Coelho

O Brasil joga com seis mudanças — quatro por lesão e duas por opção de Dorival — em relação à vitória contra a Colômbia.

A seleção vai a campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Rodrygo, Raphinha e Vini Jr.; Matheus Cunha.

