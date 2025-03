Charles Do Bronx rebate provocação de Ilia Topuria: "Falando muita besteira"

Charles Oliveira e Ilia Topuria são dois dos lutadores mais empolgantes do atual plantel do UFC. Também ex-campeões, os atletas são donos de estilos de luta agressivos, que agradam os fãs de MMA. Fora dos octógonos, porém, o brasileiro e 'El Matador' possuem personalidades opostas, que acabaram entrando em rota de colisão recentemente. Após ser alvo de provocações do georgiano naturalizado espanhol, 'Do Bronx' se posicionou. Alheio ao tradicional 'trash talk' nos esportes de combate, o maior finalizador da história do Ultimate condenou a postura de seu mais novo desafeto.

Tudo começou quando Topuria reagiu de forma ofensiva a uma declaração de Charles, que havia indicado que se considerava capaz de nocauteá-lo em um hipotético combate. Ainda invicto no MMA, o ex-campeão peso-pena (66 kg) subiu o tom contra o brasileiro e minimizou seus feitos, o classificando como um "mero desafiante". Sendo assim, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx aproveitou a oportunidade para 'alertar' Ilia, que deve estrear entre os pesos-leves (70 kg) em breve.

"(O recado) era para ele (Topuria) e para muitos outros que vem falando muita besteira. Vou fazer 15 anos de UFC e nunca falei mal de ninguém. Não é meu estilo (...) Infelizmente às vezes você fala algo e a mídia joga para o outro, e o cara escuta de um jeito e fala de outra forma. Não sei se ele (Topuria) entendeu, ou se quer vender para cavar essa luta comigo. Acho que ele foi desrespeitoso naquilo que falou. (...) Só quero deixar bem lembrado que a categoria mais difícil que tem e todo mundo sabe é a dos pesos-leves. Faço parte dela há anos, então tenho o que falar. Sei do poder de fogo na mão que eu tenho. Acho que ele tem que chegar na categoria mais tranquilo, mais devagar. Porque tem muito cara duro e que merece respeito", rebateu Charles.

Respeito acima de tudo

Apesar da declaração mais firme, Do Bronx não se distancia de suas raízes mesmo em meio a uma troca de farpas virtuais. Mesmo discordando da postura adotada por Topuria nos recentes posicionamentos, o brasileiro rasgou elogios ao georgiano pelos seus méritos como competidor. Ainda que respeite 'El Matador', Charles afastou a possibilidade de um confronto direto entre os dois no momento, ratificando seu desejo de medir forças contra o atual campeão até 70 kg: Islam Makhachev.

"Não tenho nada contra o Ilia Topuria. Já admirava ele por aquilo que vinha fazendo. Depois que tive a oportunidade de conhecer ele na Austrália, vi que é um cara gigante, com um coração gigantesco. Mas o jeito que ele falou ali, não soou legal. Mas faz parte do 'game' para tentar cavar uma luta. Mesmo falando aquelas besteiras, o Topuria merece todo o respeito do mundo. É um cara gigante, e que merece respeito pelo que vem fazendo, das lutas que vem fazendo. Porém, acho que o 'timing' (de lutar com ele) não é agora. Estou em uma corrida pelo título, ele não está na minha frente. Quem está na minha frente é o Makhachev, então esse é o cara que a gente tem que lutar", projetou Do Bronx.

Curiosamente, apesar de populares e bem próximos de uma eventual disputa de título entre os pesos-leves, tanto Topuria quanto Charles estão sem um próximo passo definido. Enquanto o brasileiro pleiteia uma revanche contra Makhachev, o georgiano naturalizado espanhol busca tirar do papel uma 'superluta' contra o pupilo de Khabib Nurmagomedov. Correndo por fora pelo 'title shot' também estão nomes como Arman Tsarukyan e Justin Gaethje, números 1 e 3 do ranking, respectivamente.

