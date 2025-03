Calleri treina novamente e deve reforçar São Paulo no Brasileirão; Lucas está fora

O São Paulo realizou mais um treinamento nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, focado em sua estreia no Brasileirão, que acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Morumbis.

Jonathan Calleri, que vinha cumprindo um cronograma individualizado de atividades para controle de carga, treinou mais uma vez sem restrições ao lado de seus companheiros e deve reforçar a equipe comandada por Luis Zubeldía no fim de semana.

Lucas Moura, por sua vez, continua se limitando ao tratamento fisioterápico devido a um trauma no joelho direito. Internamente há o consenso de que o camisa 7 não reunirá condições físicas de ficar à disposição contra o Sport no Morumbis.

O treino

A terça-feira de trabalho começou com exercícios de mobilidade como aquecimento. Posteriormente, Zubeldía promoveu uma atividade de posse de bola, seguida por um jogo de 11 contra 11 em campo reduzido.

O elenco do São Paulo também trabalhou situações de ataque contra defesa, dando prosseguimento à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O goleiro João Pedro, que vem treinando com o elenco profissional nos últimos dias, além do lateral direito Maik, o zagueiro Igão e o atacante Henrique, todos já integrados ao time principal, foram convocados para defender o sub-20 no clássico contra o Santos, pelo Brasileirão da categoria, na próxima quinta-feira, às 17h15 (de Brasília), em Cotia.

Após a polêmica eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo vem tendo mais de 15 dias para descansar e se preparar para os próximos desafios da temporada. O elenco tricolor voltará a entrar em campo após exatos 19 dias, período que o torcedor espera ter sido bem aproveitado pelo técnico Luis Zubeldía.