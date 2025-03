Brasil é engolido e repete marca do 7 a 1 em massacre da Argentina

O massacre da Argentina durante o primeiro tempo do jogo desta terça-feira fez o Brasil repetir uma marca que não acontecia desde o 7 a 1 sofrido para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014.

O que aconteceu

O Brasil não sofria três gols no primeiro tempo desde 2014. A seleção terminou a primeira etapa contra os argentinos perdendo por 3 a 1: Julian Álvarez, Enzo Fernández e Mac Allister marcaram, e Matheus Cunha descontou.

O jogo terminou 4 a 1 e foi o segundo desde o 7 a 1 em que o Brasil sofreu quatro gols. Além dele, a seleção perdeu por 4 a 2 para o Senegal, em amistoso disputado em 2023.

A goleada foi a cereja do bolo para a festa argentina. A seleção garantiu sua vaga na Copa do Mundo nesta terça-feira, mais cedo, com o empate entre Bolívia e Uruguai por 0 a 0. O clássico com o Brasil ficou para a celebração.

O jogo teve bastidores quentes. Raphinha afirmou em entrevista ao ex-jogador Romário que o jogo teria "porrada neles", em referência à seleção adversária. Em campo, ele foi provocado pelos argentinos e chegou a se envolver em uma confusão por dar empurrão em Tagliafico.

O Brasil caiu para o quarto lugar na tabela das Eliminatórias. A seleção seguiu com 21 pontos e foi ultrapassada pelo Uruguai nesta quinta-feira.